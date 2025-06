Vorschau-Folge 2025: Bachmannpreis-Podcast mit Bachmann-Haus

Ende Juni verwandelt sich der Podcast des literaturcafe.de wieder in den täglichen Bachmannpreis-Podcast. Wolfgang Tischer nimmt eine abenteuerliche Zugreise nach Klagenfurt auf sich, um gemeinsam mit Bozena Badura vom wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis zu berichten. Freuen Sie sich auf tägliche Podcast-Folgen mit spannenden Diskussionen, neuen Texten und einem Festakt im Stadttheater.

49 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis

Der mit 25.000 € dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis findet 2025 zum 49. Mal statt – ein Jahr vor dem großen Jubiläum. Vom 25. bis 29. Juni 2025 versammelt sich die Literaturszene in Klagenfurt am Wörthersee. Wer nicht vor Ort sein kann, verfolgt die Lesungen live per Stream oder auf 3sat. Alle wichtigen Informationen zu den Lesenden, der Jury und der Moderation finden Sie in unserer Übersicht.

Live-Podcast aus Klagenfurt

Trotz der diesjährigen Herausforderungen – Bauarbeiten ab Bischofshofen erfordern das Umsteigen auf den berüchtigten »SEV« (Schienenersatzverkehr) – reist Wolfgang Tischer wieder nach Klagenfurt. Gemeinsam mit Bozena Badura nimmt er dort täglich den Bachmannpreis Podcast auf: live, öffentlich vor Publikum am Lendhafen und mit wechselnden Gästen wird über den jeweiligen Lesetag und die Jury-Diskussion gesprochen.

Besonderer Höhepunkt der diesjährigen »49. Tage der deutschsprachigen Literatur«: die Eröffnung des Ingeborg-Bachmann-Hauses am Freitag, 27. Juni 2025. Wolfgang Tischer wird vor Ort mit Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz Bachmann sprechen, der eigens aus England zur Eröffnung anreisen wird. Heinz Bachmann hat kürzlich seine Erinnerungen an seine Schwester in dem Buch »Ingeborg Bachmann, meine Schwester – Erinnerungen und Bilder« veröffentlicht (siehe unsere Rezension). Darin schildert er auch die tragischen Umstände von Ingeborg Bachmanns Tod 1973 in Rom. Die Freitags-Folge wird sich ganz der Eröffnung des Bachmann-Hauses widmen, bevor am Abend der Festakt im Stadttheater stattfindet.

In einer Vorschau-Folge fasst Wolfgang Tischer alle wichtigen Informationen zusammen. Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de über das Podcast-Portal Ihrer Wahl und verpassen Sie keine der Bachmannpreis-Folgen direkt aus Klagenfurt.