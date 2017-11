Theodor Storm: Der Schimmelreiter – gelesen von Wolfgang Tischer live auf YouTube

Wolfgang Tischer liest »Der Schimmelreiter«, das wohl bekannteste Werk des norddeutschen Autors und Dichters Theodor Storm. Nach Voranmeldung können Sie live dabei sein in der Lounge der Black Forest Lodge in Igelsberg oder per Livestream auf literaturcafe.de und bei YouTube .

Am 17.11.2017 ist der bundesweite Vorlesetag und am 14.09.2017 war der 200. Geburtstag von Theodor Storm. Daher branden am 17. November 2017 ab 19:30 Uhr die Nordseewellen bis in den Schwarzwald.

Wenn Sie in Igelsberg bei der Lesung dabei sein wollen, ist aufgrund der begrenzten Platzzahl in der Lounge der Black Forest Lodge eine Voranmeldung erforderlich. Die Black Forest Lodge befindet sich in 72250 Freudenstadt-Igelsberg. Die Kontaktdaten und Infos zur Anreise finden Sie auf der Website der Black Forest Lodge. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, nach der Lesung in der Lodge zu übernachten.

Für die Lesung wird keinen Eintritt erhoben, wenn es Ihnen jedoch gefallen hat, können Sie nach dem »Pay what you want: Zahlen Sie, was Sie wollen«-Prinzip bezahlen.

Die Lesung dauert ungefähr 2 Stunden und wird durch eine Pause unterbrochen. Es handelt sich um eine gekürzte Lesefassung des Schimmelreiters, die zu 100% aus dem Originaltext von Theodor Storm besteht.

