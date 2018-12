Die Übersicht: Unsere Seminare für Autorinnen und Autoren 1/2019

Im ersten Halbjahr 2019 bietet das literaturcafe.de wieder zahlreiche Seminare für Autorinnen und Autoren an. Dies reicht von Schulungen zur Schreibsoftware Papyrus Autor über Self-Publishing-Seminare bis hin zum Schreibseminaren mit Textkrtitiker Malte Bremer.

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Angebote. Klicken Sie beim Seminartitel auf Infos und Anmeldung, um detaillierte Beschreibungen zum jeweiligen Angebot zu erhalten und sich ggf. gleich anzumelden.

Beachten Sie, dass es für die Wochenendseminare in Igelsberg günstige Frühbucherpreise gibt. Die Angaben in der Übersicht beziehen sich auf diese günstigen Preise.

Papyrus Autor – Seminare zum Schreibprogramm

Papyrus Autor gilt laut Experten und verschiedenen Testberichten als die beste Schreibsoftware für Autorinnen und Autoren. Das Wochenendseminar in Igelsberg gibt einen umfassenden Überblick über die Software mit Übungsmöglichkeiten. Die Tagesseminare in Stuttgart geben einen Überblick über die wichtigsten Funktionen.

Seminar Wann Wo Kosten Enthaltene Leistungen Schreiben mit Papyrus Autor

Infos und Anmeldung 1.–3. Feb. 2019 Igelsberg bei Freudenstadt ab 369 € 2 Übernachtungen, Vollpension Einführung in Papyrus Autor

Infos und Anmeldung 16. Mrz. 2019 Stuttgart 99 € – Einführung in Papyrus Autor

Infos und Anmeldung 23. Apr. 2019 Stuttgart 99 € –

Self-Publishing-Seminare und erfolgreich mit dem eigenen Buch

Das Wochenendseminar in Igelsberg gibt einen Überblick über alle Formen und Wege der Veröffentlichung: Verlag, Literaturagent, Self-Publishing, E-Book und gedrucktes Buch. Die Tagesseminare in Stuttgart und Mannheim konzentrieren sich auf Self-Publishing und E-Book.

Seminar Wann Wo Kosten Enthaltene Leistungen Self-Publishing

Infos und Anmeldung 19. Jan. 2019 Stuttgart 89 € – Erfolgreich mit dem eigenen Buch

Infos und Anmeldung 1.–3. Mrz. 2019 Igelsberg bei Freudenstadt ab 329 € 2 Übernachtungen, Vollpension Self-Publishing

Infos und Anmeldung mfg.de 21. Mai 2019 Mannheim 95 € Mittagessen

Schreibseminar »Der Anfang«

Textkritiker Malte Bremer und literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer führen dieses Seminar im Frühjahr zweimal durch. Einmal mit »Komplettverpflegung« in der Black Forest Lodge in Igelsberg und einmal ohne zusätzliche Leistungen.

Seminar Wann Wo Kosten Enthaltene Leistungen »Der Anfang«

Infos und Anmeldung 29.–31. Mrz. 2019 Igelsberg bei Freudenstadt ab 419 € 2 Übernachtungen, Vollpension »Der Anfang«

Infos und Anmeldung 18.–19. Mai 2019 Stuttgart 299 € –

Alle Seminare in Stuttgart finden im Stuttgarter Schriftstellerhaus statt. Bei den Seminaren in Igelsberg sind wir in der Black Forest Lodge zu Gast. Hier sind im Preis zwei Übernachtungen im Einzelzimmer und Vollpension enthalten. Das Seminar in Mannheim wird von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg veranstaltet.

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei einem oder mehreren Seminaren begrüßen können!