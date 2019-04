Sebastian Fitzek über »Fische, die auf Bäume klettern«

Das neue Buch »Fische, die auf Bäume klettern« von Sebastian Fitzek ist wieder ganz oben auf der Bestsellerliste eingestiegen, diesmal jedoch in der Rubrik Sachbuch. Warum Fitzek das Wort »Ratgeber« vermeidet, wie das Buch entstanden ist und warum ein spannendes Leben einem permanent glücklichen Leben vorzuziehen ist, das erzählt der Bestsellerautor im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Hören Sie in dieser Podcast-Folge den Mitschnitt des Gesprächs, das am 23. März 2019 live vor Publikum auf der Bühne der Halle 5 der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet wurde. Dort oben fühlte man sich wie auf einer wichtigen Pressekonferenz: Unzählige Menschen standen und saßen vor der Bühne und unzählige Smartphones und Fotokameras wurden nach oben gereckt.

Das neueste Buch »Fische, die auf Bäume klettern«, ein »Kompass«, den Sebastian Fitzek für seine Kinder geschrieben hat, war erst zwei Tage zuvor erschienen. Kurze Zeit danach stieg es direkt auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste im Bereich »Sachbuch« ein. Ein Novum, denn bislang waren es die Thriller des Autors, die sofort die vordersten Plätze im Bereich Belletristik eroberten.

Geprägt von seinen eigenen Erfahrungen hat Sebastian Fitzek in seinem Buch all das aufgeschrieben, was er seinen Kindern für ihr Leben mit auf dem Weg geben möchte. Warum er das Buch aber nicht als Ratgeber verstanden haben möchte, das berichtet Sebastian Fitzek im Gespräch.

Am Ende der halben Stunde ist zu hören, wie ein ungewöhnliches Selfie entsteht: direkt mit dem Autor auf der Bühne aufgenommen mit dem Publikum im Hintergrund. Hier ist das Ergebnis:

Sebastian Fitzek: Fische, die auf Bäume klettern: Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Gebundene Ausgabe. 2019. Droemer HC. ISBN/EAN: 9783426277829. EUR 18,00 » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Sebastian Fitzek: Fische, die auf Bäume klettern: Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Audible Hörbuch. 2019. Argon Verlag. EUR 17,64 » Bestellen bei amazon.de Anzeige