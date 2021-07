Schreibzeug-Podcast zum Thema Lesungen

In Folge 6 des Schreibzeug-Podcasts von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer geht es um Lesungen. Wie bereitet man sich auf eine Lesung vor? Wie komme ich überhaupt an Lesungen? Brauche ich ein Sprachtraining? Und welches Honorar sollte ich verlangen?

Die erste Lesung, der erste Auftritt mit dem eigenen Buch. Aufregend! In dieser Podcast-Folge erzählt Diana, dass eine ihrer ersten Lesungen reichlich merkwürdig verlief. Was ist das Wichtigste bei einer Lesung? Welche Fehler sollte man vermeiden? Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer, der als Sprecher ebenfalls reichlich Bühnenerfahrung hat, beleuchten diesmal alles rund ums Thema Lesungen: Von der Vorbereitung, der richtigen Einstellung, der Technik und von dem, was man nach der Lesung beachten sollte.

