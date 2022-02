Schreibzeug-Podcast über Klappentext und Buchcover

Schreibzeug, der Podcast für alle, die schreiben – oder auch nicht, widmet sich in Folge 17 dem Thema »Klappentext«. Die beiden Podcaster Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer erklären, wie der Name entstand, wo im Buch der Klappentext zu finden ist, wer ihn schreibt und was dort stehen sollte.

Der Klappentext heißt Klappentext, weil er bei gebundenen Büchern traditionell auf der vorderen Innenklappe des Schutzumschlages zu finden ist. Menschen aus Verlagen sprechen hier von U2, der zweiten Umschlagsseite. U1 ist das Cover selbst, U2 die Innenklappe auf der Rückseite des Covers, U3 ist die hintere Innenklappe und U4 schließlich ist die Rückseite des Buchumschlags – die begrifflich nicht mit dem Buchrücken zu verwechseln ist. Auf der U4 findet sich ebenfalls ein Text zum Buch, gelegentlich auch ein Zitat aus dem Buch selbst und mittlerweile sehr oft lobende Zitate, nicht selten kurz und adjektivdurchtränkt.

Was genau macht einen Klappentext aus? Und wie kann es sein, dass es schon lobende Zitate über ein Buch gibt, wo es doch gerade erst erschienen ist? Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer gehen all diesen Fragen nach und sprechen darüber, was einen guten Klappentext ausmacht.

Beim Thema »Klappentext« sei natürlich auch nochmals auf die Folge 13 des Schreibzeug-Podcasts hingewiesen, bei der es um die U1 ging, also um das Buchcover. Was macht eine gutes Buchcover aus und welchen Zweck sollte es erfüllen? Und warum ist beim Buchkauf gelegentlich das Cover wichtiger als der Inhalt?

