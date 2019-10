Peter Handke: Literaturnobelpreis für eine Schlaftablette

Haben Sie Probleme mit dem Einschlafen? Dafür gibt’s doch Handke!

Der Literatur-Nobelpreis für Peter Handke überrascht letztlich nicht, denn in dieser Kategorie gab es schon allerlei Missgriffe wie etwa den Kitschmeister Hesse. Aber darum geht es nicht. Die Nobelpreise werden schließlich nur in den Kategorien vergeben, die Alfred Nobel wichtig waren, und zu entscheiden hatte ein Gremium.

Jetzt hat es den größten Langweiler der deutschsprachigen Literatur erwischt. Der Schriftsteller und Literaturkritiker Eckhard Henscheid nannte ihn in der ZEIT »einen Langweiler, der Langweilereien schreibt« und einen »ausgeruhten und entsprechend dumpf vor sich hin raunzenden und belfernden Handke Peter«. Und Thomas Bernhard befand – sinngemäß zitiert: Schriebe Handke einen Reiseroman, würde das Verlassen des Hauses bis zum Gartentor 60 Seiten dauern …

Mit dem albernen Sprechstück »Publikumsbeschimpfung« begann Handkes zweifelhafter Ruhm: Revolutionäres Theater! Nie zuvor Gehörtes und Gesehenes! Handke, der Vorzeige-68er!

Letztlich war es nur albern! Bis ins Kleinste schrieb Handke den Schauspielern vor, was sie zu tun und zu lassen hatten: Sie sollten sich die Litaneien in den katholischen Kirchen anhören, die Anfeuerungsrufe und die Schimpfchöre auf den Fußballplätzen, den Simultansprechern bei den Vereinten Nationen zuhören, die Gebärden der Tagediebe und Nichtstuer beim Gehen auf den Straßen und beim Spiel an den Spielautomaten ansehen usw. Gegenstände sollten hinter dem Vorhang über die Bühne geschoben werden, damit sie Geräusche machten usw.

Als Jugendlicher habe ich Theater geliebt, vor allem die Aufführungen der kleinen Bühnen. Zwei gab es in meiner Stadt: Die verwöhnten uns mit politischen Stücken von Sartre, Camus und Brecht.

Zwei Aufführungen von Handkes Publikumsbeschimpfung habe ich in den 1960ern miterlebt: Als die alberne Beschimpfung von uns Publikum begann, schimpften wir einfach zurück und verwandelten diese »revolutionäre« Aufführung in ein furioses Happening: Das Licht im Zuschauerraum ging an, der Intendant wandte sich an uns und bat, die Schauspieler nicht verbal anzugreifen, sie könnten nichts für diesen Text. Unser Gelächter und Gejohle führten zweimal zu einem Abbruch.

Meine späteren sporadischen Versuche mit diesem Handke endeten immer bereits nach wenigen Zeilen: Er war und ist eben ein ausgesprochener Langweiler. Doch dafür ist kein Raum in meinem Leben.

Malte Bremer