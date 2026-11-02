»Identitti« nach dem Bestseller von Mithu Sanyal im Kino – Wir verlosen Buch und Freikarten

Am 12. November 2026 kommt »Identitti« ins Kino, die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Mithu Sanyal. Regie führt Randa Chahoud, in den Hauptrollen sind Stephanie Eidt, Amanda Babaei Vieira und Sabrina Setlur zu sehen. Wir verlosen drei Gewinnpakete mit je einem Buch und zwei Freikarten.

Eine Professorin, die nicht ist, was sie vorgibt

An der Universität Düsseldorf wird die gefeierte Professorin Saraswati (Stephanie Eidt) zum weltweiten Medienthema: Sie gibt sich als »Person of Colour« aus, ist aber weiß. Die Studentin Nivedita (Amanda Babaei Vieira), als Podcasterin unter dem Namen »Identitti« bekannt, hat ein altes Foto von Saraswati gefunden und macht damit die Lebenslüge öffentlich. Während in der Presse und im Netz gehetzt und die Entlassung der Professorin gefordert wird, macht sich Nivedita auf die Suche nach den Motiven für den jahrelangen Betrug. Dabei begegnet sie Kaali (Sabrina Setlur), ihrem eigenen Alter Ego, und gerät in einen politischen wie persönlichen Konflikt, der sie zwingt, nicht nur Saraswatis Identität, sondern auch die eigene zu hinterfragen.

Der Film beruht auf Mithu Sanyals Roman aus dem Jahr 2021, der Fragen nach kultureller Aneignung, Cancel Culture, Zugehörigkeit und Identität verhandelt. Regisseurin Randa Chahoud (»Deutschland 89«) und Drehbuchautorin Friederike Jehn setzen dabei auf Humor, eine junge Bildsprache und pointierte Dialoge. Der Cast ist fast vollständig weiblich besetzt; Sabrina Setlur, Deutschlands erster weiblicher Rap-Star mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern, gibt ihr Leinwanddebüt. Für den besonderen Rhythmus des Films sorgt die Choreografin Constanza Macras (»Poor Things«, »The Favourite«), produziert wurde er von der Berliner Razor Film. Die Weltpremiere fand auf dem diesjährigen Filmfest München statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Film.

Mithu Sanyal erzählt, sie habe 2015 unbedingt über die Debatte schreiben wollen, die nach dem Outing der Bürgerrechtsaktivistin Rachel Dolezal als Weiße durch die sozialen Medien ging – nicht über Dolezal, sondern über die Fragen, die ihr selbst ein Leben lang gestellt wurden: Wer bist du? Wer bist du wirklich? Ein Sachtext wäre dafür nicht infrage gekommen, denn alle Sichtweisen seien zugleich wahr und falsch; nur ein Roman könne all diese einander widersprechenden Stimmen enthalten.

Identitti. Deutschland 2026. Mit Stephanie Eidt, Amanda Babaei Vieira, Sabrina Setlur. Regie: Randa Chahoud. Drehbuch: Friederike Jehn. Nach dem Roman »Identitti« von Mithu Sanyal. Choreografie: Constanza Macras. Szenenbild: Juliane Friedrich. Kostüme: Frauke Firl. Schnitt: Andrew Bird. Musik: Burak Özdemir. Produktion: Razor Film. Verleih: Alamode Film. Kinostart: 12. November 2026.

Wir verlosen 3 Gewinnpakete zu »Identitti«

Zum Kinostart von »Identitti« am 12. November 2026 verlosen wir drei Gewinnpakete. Jedes Paket enthält das Buch von Mithu Sanyal (btb Verlag) und zwei Freikarten für den Film »Identitti«.

Einsendeschluss ist der 10. November 2026. Bitte geben Sie im Formular unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Im Roman lautet die Frage: »Wer bist du wirklich?« – Was gehört für Sie unbedingt zu Ihrer Identität, und warum? Ihre Adressdaten werden von uns ausschließlich für die Abwicklung der Verlosung verwendet. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.