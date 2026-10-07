»Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte« von Volker Schlöndorff im Kino – Wir verlosen Buch und Kinotickets

Am 15. Oktober 2026 kommt »Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte« ins Kino, Volker Schlöndorffs Verfilmung des Bestsellers von Jenny Erpenbeck, mit Lars Eidinger, Martina Gedeck, Susanne Wolff, Michael Maertens und Ulrich Matthes. Wir verlosen drei Gewinnpakete mit je einem Buch und zwei Kinotickets.

Ein Haus am See und hundert Jahre deutsche Geschichte

Ein malerisches Grundstück an einem See nahe Berlin ist der Schauplatz von Jenny Erpenbecks Roman »Heimsuchung«: Hier kreuzen sich die Lebenswege der wechselnden Besitzer, geprägt von den historischen Erschütterungen des 20. Jahrhunderts. In den 1930er Jahren erwirbt ein jüdischer Tuchfabrikant für seine Familie einen Teil des Grundstücks, muss den Besitz jedoch bald wieder verkaufen. Ein Architekt und seine Frau errichten auf dem benachbarten Teil ein Haus im modernen Stil der Zeit. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs versucht der Architekt, sich in Ostberlin zu verwirklichen, scheitert jedoch im DDR-System und flieht mit seiner Frau in den Westen. Das Haus wird einer Schriftstellerin und ihrem Mann übertragen, die die Nazi-Zeit im sowjetischen Exil überlebt haben. Ihre Enkelin verbringt dort bis zum Mauerfall ihre Sommer.

Der Film ist ein Mikrokosmos deutscher Geschichte, in dem sich Vertreibung und Verlust, Heimat und Herkunft, Verdrängung und Erinnerung zu persönlichen wie historischen Dramen verdichten. Neben eindrucksvollen Bildern von Natur und menschlichen Schicksalen zeichnet er die präzise Chronik von hundert Jahren deutscher Geschichte nach.

Regie führt Volker Schlöndorff, der für seine Verfilmung von Günter Grass‘ »Die Blechtrommel« mit einem Oscar und der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit der Produzentin Regina Ziegler widmet er sich nun erneut einem Jahrhundertroman. Es ist die erste Verfilmung eines Buches von Jenny Erpenbeck, die 2024 den International Booker Prize gewann. Der »Guardian« zählt »Heimsuchung« zu den »100 besten Büchern des 21. Jahrhunderts«, und seit dem Schuljahr 2025/26 gehört der Roman in zahlreichen Bundesländern zum Abiturkanon. Der Film feierte seine Premiere bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes und wird am 9. Oktober 2026 auf der Frankfurter Buchmesse als beste Literaturadaption ausgezeichnet.

In den Hauptrollen sind Lars Eidinger, Martina Gedeck, Susanne Wolff, Michael Maertens und Ulrich Matthes zu sehen, dazu Angela Winkler, Detlev Buck, Ludwig Trepte, Wigand Witting, David Bennent (der kleine Oskar aus »Die Blechtrommel«) und Maria Matschke Engel. Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Film.

Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte. Deutschland 2026. Mit Lars Eidinger, Martina Gedeck, Susanne Wolff, Michael Maertens, Ulrich Matthes, Angela Winkler, Detlev Buck, Ludwig Trepte, Wigand Witting, David Bennent, Maria Matschke Engel. Regie: Volker Schlöndorff. Nach dem Roman »Heimsuchung« von Jenny Erpenbeck. Produktion: Regina Ziegler (Ziegler Film) und Volker Schlöndorff (Volksfilm) in Koproduktion mit STUDIOCANAL, Studio Babelsberg und Mideu Films, in Zusammenarbeit mit ZDF und arte. Verleih: STUDIOCANAL. Kinostart: 15. Oktober 2026.

Wir verlosen 3 Gewinnpakete zu »Heimsuchung«

Zum Kinostart von »Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte« am 15. Oktober 2026 verlosen wir drei Gewinnpakete. Jedes Paket enthält ein Buch von Jenny Erpenbeck (Penguin Verlag) und zwei Kinotickets für »Heimsuchung«, einzulösen in jedem Kino, in dem der Film läuft.

Einsendeschluss ist der 13. Oktober 2026. Bitte geben Sie im Formular unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Im Roman erzählt ein einziges Haus am See von hundert Jahren Geschichte – welcher Ort bedeutet für Sie Heimat, und warum? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Die Tickets erhalten Sie als digitale Version, das Buch per Post. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.