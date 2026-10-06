Bücherfestival Baden-Baden vom 5. bis 8. November: Zwei Karten für Charlotte Link gewinnen

Vom 5. bis 8. November 2026 findet in Baden-Baden zum dritten Mal das Bücherfestival statt. Veranstalter ist der Landesverband Baden-Württemberg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control und dem Verein We Love Baden-Baden. Das literaturcafe.de verlost zwei Karten im Wert von 60 Euro für die Lesung mit Charlotte Link am Eröffnungsabend.

Buchmesse im Kulturhaus LA8

Kern des Festivals ist eine kleine Buchmesse im Kulturhaus LA8. Im historischen Spiegelsaal und im Kristallsaal stellen rund 50 Verlage sowie Autorinnen und Autoren ihre aktuellen Bücher vor und verkaufen sie auch. Im Schachraum des Hauses finden Lesungen und Verlagspräsentationen statt, die mit dem Messeticket kostenlos besucht werden können. Hinzu kommt ein Programm für Kinder und Jugendliche, unter anderem mit Manga-Porträts und interaktiven Lesungen mit Ingo Siegner (»Der kleine Drache Kokosnuss«) und Helene Blanck (»Die drei ??? Kids«).

Die Messe ist am Freitag, 6. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Tag, ermäßigt 3 Euro.

Programm in der Innenstadt

Parallel zur Messe gibt es Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Stadt, vom Kurhaus über das Theater bis zum Alten Ratssaal im Rathaus. Das Programm setzt erkennbar auf bekannte Namen aus den Bestsellerlisten. Alice Schwarzer liest am 6. November aus »Feminismus pur. 99 Worte.«, am selben Abend stellt Giulia Enders in der Orangerie von Brenners Park-Hotel ihr Buch »Organisch« vor. Die Psychologin Stefanie Stahl ist am 7. November im Theater Baden-Baden zu Gast, Box-Weltmeisterin Regina Halmich spricht am 8. November über ihr Buch »Die Herrin der Ringe«. Außerdem lesen unter anderem Alexander Oetker und Stephan Schäfer.

Literarisch Interessierte finden zwei Termine in der Buchhandlung Eulennest: Am 7. November stellt Martina Hefter, Trägerin des Deutschen Buchpreises 2024, ihren neuen Roman »Nach der Sonne schauen« vor. Am 8. November liest Miriam Carbe aus ihrem Debüt »Unerwünschte Töchter«, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2026 stand. Moderiert wird die Lesung von Christoph Schröder, SWR Kultur zeichnet sie auf.

Auch die Genres New Adult und Romantasy sind vertreten, mit Ayla Dade am 6. November sowie Nicole Böhm und Antonia Wesseling am 7. November in der Stadtbibliothek. Am selben Tag stellt Annika Strauss im Porsche-Studio ihren Horrorroman »REM« vor, den sie gemeinsam mit Sebastian Fitzek geschrieben hat. Wie diese Zusammenarbeit konkret aussah, hat sie im Podcast-Interview mit dem literaturcafe.de erzählt.

Charlotte Link mit »Kalte Tage«

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 5. November, um 19:30 Uhr im Bénazetsaal des Kurhauses mit einer Lesung von Charlotte Link. Sie stellt ihren neuen Kriminalroman »Kalte Tage« vor, in dem Detective Inspector Kate Linville gemeinsam mit DCI Andrew Seymour in Scarborough ermittelt. Ausgangspunkt ist ein Einbruch, bei dem ein Mann erschossen und eine junge Frau entführt wird, die sich zuvor über eine Dating-App verabredet hatte.

Zu Beginn des Abends erhält Charlotte Link den Platin-Award von Media Control. Nach Angaben des Unternehmens war sie in den vergangenen zehn Jahren die meistverkaufte Spannungsautorin im deutschsprachigen Raum, mit mehr als zehn Millionen verkauften Büchern in diesem Zeitraum. Moderiert wird die Veranstaltung von Günter Keil, im Anschluss signiert die Autorin. Karten kosten regulär 30 Euro.

Wir verlosen zwei Karten für den Abend mit Charlotte Link

Das literaturcafe.de verlost zwei Karten im Gesamtwert von 60 Euro für die Lesung mit Charlotte Link am 5. November 2026 im Kurhaus Baden-Baden. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner erhält beide Karten und kann den Abend mit Begleitung erleben.

Um teilzunehmen, füllen Sie bis zum Sonntag, 25. Oktober 2026 das folgende Formular aus. Anreise und Übernachtung sind nicht im Gewinn enthalten. Ihre Daten verwenden wir ausschließlich für die Durchführung der Verlosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Geben Sie hier Ihre Daten ein Ihr Vorname (erforderlich) Ihr Nachname (erforderlich) Straße/ Hausnummer (erforderlich) Ihr Wohnort (PLZ/Ort) (erforderlich) Land (erforderlich) E-Mail-Adresse (gültige Mail-Adresse) E-Mail wiederholen (gültige Mail-Adresse) Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen oben gelesen und bin damit einverstanden

Die Karten wurden vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg, zur Verfügung gestellt.

Bücherfestival Baden-Baden

5. bis 8. November 2026

Buchmesse: 6. bis 8. November, Kulturhaus LA8

Programm: www.buecherfestival.de

Tickets: www.buecherfestival.de/tickets/