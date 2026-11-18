Im Sommer verließ Philipp Tingler im Streit die Bachmann-Jury, nun trennt sich das Schweizer Fernsehen SRF nach zwölf Jahren von ihm als Kritiker in der Sendung »Literaturclub«. Der Sender spricht von einem regulären Wechsel, Tingler wirft ihm Konfliktscheue vor.

Als eines der ersten Medien berichtete die Aargauer Zeitung am 13. November, dass SRF nicht mehr mit Philipp Tingler plant. Nach Tinglers Darstellung rief ihn im Oktober eine der beiden Co-Leiterinnen des »Literaturclubs« an und teilte ihm mit, dass man ihn im kommenden Jahr nicht mehr benötige. Tingler gehörte seit 2014 zum Kritikerteam der Schweizer Literatursendung, seinen letzten Auftritt hatte er Anfang Oktober.

Gegenüber dem Tages-Anzeiger begründete die SRF-Medienstelle den Schritt mit dem regelmäßigen Wechsel im Kritikerteam, der dem Publikum neue Perspektiven bieten solle. Die Entscheidung sei im Herbst gefallen und Tingler im Oktober mitgeteilt worden, vor Beginn der Jahresplanung für 2027. Weder sein Verriss von Lukas Bärfuss‘ »Königin der Nacht« noch der Streit um die Bachmann-Jury oder sein Interview mit dem SPIEGEL hätten eine Rolle gespielt. Den Vorwurf der Konfliktscheue weise man zurück.

Tingler sieht das anders. Im Interview mit Michael Marti vom Tages-Anzeiger erzählt er, am Telefon sei »ein Schauer von HR-Phrasen« auf ihn niedergegangen. Einen Zusammenhang mit dem Bachmannpreis schließt er nicht aus. Beweise gebe es zwar keine, doch die abgebrochene Planung für 2027 sei merkwürdig. Das dreiköpfige Redaktionsteam sei ängstlich und erfülle vorauseilend vermutete Publikumswünsche nach Harmonie und politischer Korrektheit, sagt Tingler. Vor allem wolle es dem Literaturbetrieb gefallen. Gegenüber der Aargauer Zeitung sagte er laut NZZ über einen Sendungsverantwortlichen, dieser habe »die Courage und den Charme einer kleinstädtischen Bibliothekskraft«.

Für Aufsehen hatte Tingler im »Literaturclub« bereits im Juni 2026 gesorgt. Lukas Bärfuss zählt zu den bekanntesten Schweizer Autoren der Gegenwart. 2014 erhielt er den Schweizer Buchpreis, 2019 den Georg-Büchner-Preis. Den essayistischen Schlussteil seines Buchs über die Mutter nannte Tingler in der Sendung eine Erörterung »auf mittlerem Chat-GPT-Niveau«. Der Literaturwissenschaftler Rico Valär, selbst Gast in der damaligen Runde, hielt das »vielleicht doch« für eine Frechheit. Im Tages-Anzeiger verteidigt Tingler den Vergleich als begründetes Urteil. Die Reaktionen zeigten nur, wie empfindlich der Betrieb geworden sei.

Die Vorwürfe Tinglers ähneln denen, die er nach seinem Austritt aus der Bachmann-Jury gegen den ORF und die neue Jurysprecherin Insa Wilke erhoben hatte. Auch damals sprach er von Kleingeistigkeit und kritisierte eine identitätspolitische Ausrichtung. Von der Rotation, mit der SRF den Wechsel begründet, sind andere langjährige Mitglieder des Kritikerteams offenbar nicht betroffen. Elke Heidenreich gehört seit 2012 zur Runde und damit länger als Tingler. Thomas Strässle ist wie Tingler seit 2014 dabei und hat ebenfalls die Klagenfurter Jury verlassen. Beide bleiben der Schweizer Literatursendung jedoch erhalten. Tingler ist laut Tages-Anzeiger der einzige Abgang.

Seine eigene Position nennt Tingler gegenüber dem Tages-Anzeiger selbstbewusst »Universalismus«: Literarische Qualität lasse sich seiner Meinung nach objektiv feststellen, wenn man Kriterien anwende, die für jeden Text gelten. Paul Jandl war selbst von 2009 bis 2013 Mitglied der Bachmann-Jury. In der NZZ hält er dagegen, dass ein Kritiker mit solchen Maßstäben immer recht hätte. Eine Literaturkritik, die sich als Austausch von Meinungen, Wissen und Erfahrung versteht, könnte man dann abschaffen. In einem Punkt stimmt Jandl Tingler aber zu: Moralische Urteile und persönliche Betroffenheit verdrängten in der Kritik zunehmend die Frage, wie ein Text gemacht ist.

Auf Instagram bedauern viele das Aus. Unter Tinglers Beitrag vom 14. November schreiben Nutzer etwa, sie werden die Wortgefechte mit Elke Heidenreich vermissen, die Sendung werde »immer fader«. Ein weiterer Kommentar spricht von einem »Stuhlkreis statt Literaturkritik«. Repräsentativ ist das natürlich nicht, denn hier kommentiert vor allem Tinglers eigenes Publikum. Darunter sind allerdings auch bekannte Namen aus dem Literaturbetrieb: Hauke Hückstädt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt, hinterließ ein schwarzes Herz als Kommentar.

Nicola Steiner moderierte den »Literaturclub« bis 2023 und leitet seitdem das Literaturhaus Zürich. Mit Tingler bestritt sie früher das SRF-Videoformat »Steiner & Tingler«. Am 16. November kündigten die beiden auf Instagram in einem gemeinsamen Reel eine Fortsetzung an: »More to come. Soon.« Dazu setzte Steiner den Hashtag #notsrfanymore.

Über seine Rolle im Literaturbetrieb hat Tingler überaus selbstbewusst ebenfalls keine Zweifel. »Wenn ich nicht mehr da bin, kritisiert am Ende keiner mehr«, sagte er dem Tages-Anzeiger. Schreiben will er künftig unter anderem auf seinem neuen Substack »The Manner«. Dort meldete er sich am 14. November mit dem Text »Das Ende der Kritik« zu Wort, der mit dem Satz beginnt: »Teile des Literaturbetriebs finden, dass ich ihn störe.«

Wolfgang Tischer