Schreib-Retreat: Gedichte über Wald und Schwarzwald

Für Ernest Hemingway ein Quell für kristallklares Gebirgswasser – günstig zum Angeln.

Für Hermann Hesse der Landstrich mit den allerschönsten Hügelfluchten.

Für Mark Twain ein Ort, wo Menschen die Natur regelrecht auf der Haut spüren dürfen.

Für Ludwig Auerbach eine ewig junge Schatzkammer unendlichen Zaubers – und: Jener einzige Flecken Erde, wo er begraben sein wollte.

Für User030 eher eintönig. Das Meer fehlt. Könnte hipper sein.

Für mich eine neue Heimat, die faszinierend viele Gesichter hat.