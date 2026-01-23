Hörtipp: Wie Emma-Victoria dem Schriftsteller José Oliver die deutsche Sprache schenkte

Im Podcast »Mein Mensch« von SWR Kultur geht es um jene besonderen Menschen, die ein Leben entscheidend geprägt oder in eine neue Richtung gelenkt haben. In der Folge »José und die wunderbaren Wörter« erzählt der Schriftsteller José F. A. Oliver von einer ganz besonderen Frau, die ihm in seiner Kindheit die Liebe zur Sprache und vieles mehr beigebracht hat.

Von Andalusien in den Schwarzwald

Die Geschichte beginnt Ende der 1950er-Jahre, als José F. A. Olivers Eltern aus Andalusien als sogenannte »Gastarbeiter« nach Hausach im Schwarzwald kamen. In seinem Bericht wird die Härte dieses Lebens deutlich: Die Eltern arbeiteten im Akkord in der Metallindustrie, der Vater fuhr zusätzlich Kohlen aus, und die sechsköpfige Familie lebte auf engstem Raum. José selbst verstand erst viel später, welche körperliche Last seine Mutter trug, nachdem er als Jugendlicher einen Ferienjob an derselben ölverschmierten Maschine wie sie absolvierte.

Die Entdeckung der Sprache durch Emma-Victoria

In diesem Umfeld war der Weg zum Schriftsteller alles andere als vorgezeichnet. Dass er ihn dennoch einschlug, verdankt er der Nachbarin im Erdgeschoss: Emma-Victoria. Sie wurde zu einer Art Ersatzgroßmutter und Sprachmentorin. Während die Eltern zu Hause Spanisch sprachen und José auf der Straße Alemannisch lernte, führte Emma Victoria ihn in die Welt der Hochsprache und der deutschen Literatur ein. Später wurde José F. A. Oliver Schriftsteller. Er war jahrelang Präsident des PEN und gründete in seiner Heimatstadt Hausach ein Literaturfestival.

Emma-Viktoria erklärte dem kleinen José die Welt durch Bilder: So lehrte sie ihn, dass das Wort »wunderbar« eigentlich das »Wunder ohne Schuhe und Strümpfe« sei. Sie las ihm Märchen vor, rezitierte Goethe sowie Heine und unterstützte ihn täglich bei den Hausaufgaben.

Ich hatte Emma-Viktoria, die mir die deutsche Sprache geschenkt hat, die mich auch immer wieder gestärkt hat, auch dort, wo ich zweifelte an dieser Sprache. Zu sagen, die Schönheit in dieser Sprache ist stärker als ihre Hässlichkeit, als das, was sie im Negativen anrichten kann. Das hat sie auch wörtlich gesagt: Halte dich an die Schönheit, die ist letzten Endes stärker in ihrer Kraft als das, was zerstört. José F. A. Oliver über Emma-Viktoria

Ein mutiger Einsatz für die Bildung

Der entscheidende Wendepunkt kam in der vierten Klasse. Obwohl die Lehrer den Besuch des Gymnasiums empfahlen, lehnten die Eltern dies zunächst ab – aus finanzieller Sorge und aus Angst, ihr Kind könne in dieser fremden sozialen Schicht scheitern. Es war Emma Victoria, die mit einer klaren Haltung und großer Überzeugungskraft intervenierte und die Eltern umstimmte. Sie versprach, José zu begleiten und ihm den Rücken zu stärken.

Berührendes Porträt einer besonderen Frau

Ohne diese Frau, so sagt José F. A. Oliver heute, hätte er die Liebe zur deutschen Sprache nie so tiefgehend entdeckt. Die Podcast-Folge ist ein fein gewobenes und berührendes Porträt über Identität, Integration und die rettende Kraft der Poesie. Ein unbedingter Hörtipp für alle, die Literatur und die Geschichten hinter den Worten lieben.

Podcast: Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern (SWR Kultur). Folge: José und die wunderbaren Wörter. Skript: Nadja Odeh. Länge: ca. 31 Minuten

Verfügbarkeit: ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt