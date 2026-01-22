Am Samstag, 21. März 2026 ist es wieder so weit: Die »Leipziger Autor*innenrunde« findet wieder auf der Leipziger Buchmesse statt. »Die Selfpublishing- und DIY-Konferenz auf Augenhöhe« bietet eine Vielzahl an relevanten Themen für alle Autorinnen und Autoren. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden.

Das Format und der Umfang dieser Konferenz sind nach wie vor einzigartig. Ein Saal mit runden Tischen im Konferenzzentrum der Messe, an denen am Messe-Samstag, 21. März 2026 von 10 bis 18 Uhr insgesamt 66 Gespräche zu den verschiedensten Themen stattfinden. Dabei kann man zwischen den Tischen wechseln und jedes Thema wird gleich zweimal angeboten. Veranstaltet wird die Konferenz von der Leipziger Buchmesse in bewährter Kooperation mit Leander Wattig.

Nach einer kurzen Einführung der jeweiligen Referentin oder des Referenten, wird am Tisch über das Thema diskutiert. Der genaue Ablauf kann auf der Website der Autor:innerunde eingesehen werden. Dort finden sich auch die Referierenden und Themen. So geht es diesmal u. a. um:

Wie bekomme ich ein erstes Feedback zu meinem Manuskript?

Kurzvideos als Autor*in – Die Angst vor der Kameralinse und worauf man achten sollte

Zwischen den Zeilen – Die Kunst des Unausgesprochenen

Money-Mindset für Autor*innen – Von der armen Poetin zur schreibenden Unternehmerin

Dranbleiben, drüberbleiben, fertigschr… oh, ein Eichhörnchen!

Veröffentlichen ohne Stolpersteine – Rechtsfallen im Selfpublishing

KI beim Schreiben – Hilfe oder Hindernis?

Auch Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de ist wieder mit dabei. Er spricht und diskutiert diesmal von 10:50 bis 12:20 Uhr zum Thema »Künstliche Intelligenz – Wie sie beim Schreiben hilft und wo sie beim Schreiben schadet«.

Das Thema KI ist mittlerweile überall präsent. Künstliche Intelligenz kann ganze Romane verfassen, aber auch als Coach, Lektor und Schreibtrainer unterstützen. Der Einsatz von KI birgt allerdings viele Stolperfallen und kann Texten auch schaden. In der Tischrunde wird erörtert, ob und wie KI-Tools beim Schreiben, beim Veröffentlichen und beim Marketing produktiv eingesetzt werden können – und was man auf jeden Fall vermeiden sollte.

Die Anzahl der verfügbaren Tickets ist aufgrund des Tischrundenformats begrenzt. Seit dem Start im Jahr 2013 war die Konferenz stets ausverkauft. Die Tickets kosten 119 Euro (inkl. Eintritt zur Leipziger Buchmesse) oder 103 Euro nur für die Konferenz, wobei man auch in diesem Fall nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte der Messe Zutritt zur Konferenz erhält.

Link ins Web:

Hinweis: Das literaturcafe.de ist Medienpartner der Leipziger Autor*innenrunde