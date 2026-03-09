Podcast: Hannah Häffner über ihren Roman »Die Riesinnen«

Es ist eines der stärksten Bücher im Frühjahr 2026: »Die Riesinnen« von Hannah Häffner stieg sofort in die Top-10 der Bestsellerliste ein. Eine ergreifende Geschichte über drei Frauen und drei Generationen im Schwarzwald. Die Rezension können Sie hier im literaturcafe.de nachlesen. Für den Podcast des literaturcafe.de sprach Wolfgang Tischer mit Hannah Häffner über die Entstehung des Romans.

Obwohl gelegentlich zu lesen, ist »Die Riesinnen« kein Debüt-Roman. Begonnen hat Hannah Häffner mit Krimis, die an der Nord- und Ostsee spielten. Doch irgendwann, so Hannah Häffner im Podcast-Gespräch, habe sie gemerkt, dass sie viele Geschichten im Kopf habe, die im Krimi-Genre einfach nicht erzählen werden konnten. Und irgendwie war klar, dass die Geschichte dreier Frauen im Schwarzwald spielen sollte. Hannah Häffner, in Heidelberg geboren, lebte einige Jahre in Hamburg, bevor sie wieder zurück nach Baden-Württemberg zog.

»Bei den drei Riesinnen hatte ich das Gefühl, da steckt so viel drin, dass ich damit wirklich die Seiten füllen kann und die Jahre da verbringen kann«, sagt Häffner.

Wie kam Hannah Häffner zum Schreiben? Wie hat sie die stimmige Sprache für ihre Geschichte entwickelt? Auch über die Recherche im Schwarzwald berichtet Hannah Häffner im Podcast: Warum eine Testleserin die Tomaten vom Frühstückstisch verbannte und wie die Autorin in die Geschichte der Region eintauchte und selbst neues erfahren hat. So habe sie vom Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl erst bei der Recherche erfahren und sofort beschlossen, dass eine ihrer Protagonistinnen dort vor Ort sein sollte.

Was hat Hannah Häffner ansonsten noch bei ihren Recherchen überrascht? Und wie vermeidet man bei Schwarzwald-Setting den Kitsch?

Hören Sie das vollständige Gespräch mit der Autorin Hannah Häffner über ihren Roman »Die Riesinnen« im Podcast des literaturcafe.de. Hier können Sie die Rezension des Romans lesen: »Ein Leben aushalten«.

Hannah Häffner: Die Riesinnen. Gebundene Ausgabe. 2026. Penguin Verlag. ISBN/EAN: 9783328604334. 24,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Hannah Häffner: Die Riesinnen. Kindle Ausgabe. 2026. Penguin Verlag. 19,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de überall, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen, z. B. bei