Gottschalk liest? – Die Flammenwand der Streeruwitz

Zum zweiten Mal ist im Bayerischen Rundfunk die Literatursendung »Gottschalk liest?« zu sehen. Im Gegensatz zur ersten Ausgabe wirkt Thomas Gottschalk seriös und gut vorbereitet. Doch dann kommt Marlene Streeruwitz auf die Bühne.

Wie bei ARD-Sendern üblich, tourt die Sendung durchs Sendegebiet in diesem Fall des Bayerischen Rundfunks. Man meidet zunächst die Landeshauptstadt. Zum Auftakt war man in Schwaben, jetzt in Unterfranken. Während die Bühnensituation im Gögginger Parktheater fast intim wirkte, erscheint der Max-Littmann-Saal im Bad Kissinger Regentenbau wie eine Turn- und Festhalle mit breitem feuerpolizeilich verordneten Mittelgang zur Bühne, die für eine Fernsehsendung ungewöhnlich hoch ist. Kameratechnisch verzichtet man auf die bei Literatursendungen gern eingesetzten Kräne und Steadycams, die mit ihren ständigen Bewegungen und Zooms wie Dynamik ins Thema bringen sollen. Stattdessen bei »Gottschalk liest?« klassischer Schuss und Gegenschuss und gelegentlich die Halbtotale. Man merkt, dass es häufig Schnitte gibt.

Gottschalk betritt die Bühne auffällig gekleidet, trägt rote Hosen, rote Schuhe, rot-blaue Krawatte und dunkelblaues Sakko mit roten Ellbogenflicken, dazu ein weißes Hemd. Das Rot und Blau ist gut auf die Cover der vorgestellten Bücher abgestimmt.

Moderationskarten wirken bei Thomas Gottschalk ungewohnt. Gottschalk gibt sich von Anfang an seriös, lacht wenig und gerät nicht ins Plaudern. In der ersten Sendung stützte er sich einführend aufs ausschweifende wetten-dass-artige Geplänkel, während er bei dieser zweiten Ausgabe gezielt auf seine Sofagäste hinmoderiert. Das gemeinsame Thema des Abends sei »Männer«, verkündet Gottschalk, und man erwartet nicht das Beste von dieser Männer-Frauen-Gottschalk-Mischung. Die Sprüche des Moderators scheinen unvermeidbar, und vorsorglich nimmt man beim Zuschauen die Fremdschamhaltung an.

Doch Gottschalk glänzt, nimmt sich wohltuend zurück und unterfüttert nicht jede Frage mit mindestens zwei Anekdoten aus dem eigenen Leben.

Dabei hätten sein erster Gast Johanna Adorján und ihr essayistisches Buch »Männer«, Möglichkeiten für typische Gottschalk-Zoten geboten. Doch Gottschalk bleibt zurückhaltend, gibt nicht den von ihm gern verkörperten Ahnungslos-Naiven, sondern zeigt mit guten Nachfragen und Entgegnungen, dass er das Buch gelesen hat.

Ebenfalls vorbildlich das zweite Gespräch mit Friedemann Karig über dessen Roman »Dschungel«. Gottschalk spricht mit Karig über das Buch und die Schreibsituation, ohne dass der Inhalt lang und ausschweifend nacherzählt wird. So gut kann ein Gespräch über ein Buch funktionieren.

Jedoch sind Adorján und Karig wohlwollende Gesprächsgäste, die es nicht darauf anlegen, Gottschalk auflaufen zu lassen, wie es von Schirach in der ersten Sendung tat.

Bereits in der Anmoderation der Sendung verkündete Gottschalk, dass der ebenfalls eingeladene Axel Milberg wegen eines Tatort-Drehs nicht dabei sein könne, was »Gottschalk liest?« gut tut, da der unvermeidliche jetzt-auch-schreibende Promi in der Runde fehlt.

Als Fernsehzuschauer erleben wir nicht den Auftritt der Autorinnen und Autoren auf der Bühne. Sie sitzen nach dem Einspielfilm, der ihre Bücher vorstellt, bereits neben Gottschalk auf dem Sofa. Bisweilen erinnern die Einspielfilme mit ihrer dynamischen Statik an die selbstgedrehten Autorenporträts beim Bachmannpreis. Es sind Kunstwerke, die für sich stehen.

Der dritte Gast ist die Autorin und Dramatikerin Marlene Streeruwitz, eine hochpolitische und gesellschaftskritische Autorin, mit ihrem Buch »Flammenwand«. Ihre Körpersprache, das kerzengerade Sitzen auf dem Sofas, zeigt, dass sie sich nicht wohl in dieser Sendung, auf dieser Bühne oder in Gottschalks Gegenwart fühlt, aber die Oberhand behalten möchte. Sie lässt sich nicht auf Gottschalk ein, geht sofort die Fragen korrigierend mit Konfrontationshaltung an und vermittelt das Bild, dass sie nicht viel von Gottschalk als Literatursendungsmoderator hält.

Das scheint Gottschalk zu merken, der nach den Widerworten von Streeruwitz immer mehr dazu übergeht, seine Fragen ausführlich zu rechtfertigen oder erneut aufzubauen. Gottschalk kann die für ihn negative Grundhaltung der Streeruwitzschen Figuren nicht verstehen und Streeruwitz kann nicht verstehen, was daran so schwierig sein soll. Freilich hätte man mit Marlene Streeruwitz auch über die Situation in Österreich reden können, doch bleibt die Gelegenheit weitestgehend ungenutzt (oder wurde sie geschnitten?).

Der rhetorisch angezählte Gottschalk kann leider in der Erweiterung der Gesprächsrunde auf alle drei Gäste den engen Bogen vom Sendungsanfang nicht wieder aufnehmen, obwohl sich Streeruwitz zwischenzeitlich zurücklehnt und unglaublich kluge Dinge sagt.

Zumindest eine Retourkutsche lässt sich Gottschalk nicht nehmen, als er zum Abschluss die Bücher von Friedemann Karig, Johanna Adorján und Marlene Streeruwitz in die Kamera hält: »Dieses Buch liest sich sehr leicht (»Dschungel«), dieses Buch liest sich sehr locker (»Männer«) und dieses sollte man lesen (»Flammenwand«) – sagen wir es mal so.«

