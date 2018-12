Büchermachen XXIV: Vom Schreiben wie vorgestern – und Selbstkritik

Unregelmäßig und immer am Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Eine Kolumne von Vito von Eichborn

Auf die China-Kolumne hin bekam ich Angebote – jedoch keine, die was mit meinem Text zu tun hatten. Meister Tischer sagt, ich solle doch noch mal erklären, was Sinn macht – und was nicht.

Zwei Autorinnen meinten, ihre Kinderbücher wären doch sicher was für chinesische Kinder. Das hatte zwar inhaltlich nix mit dem zu tun, was ich geschrieben habe – aber, naja, man kann ja mal fragen. Ich hatte sinngemäß gesagt, es sollten Chinesen drin vorkommen. Und vor allem: Es solle so professionell sein, dass es zunächst hierzulande verlegt werden könne. Von einer anderen Autorin kamen lauter Bilder, weil ich was von guten Illustrationen gesagt hab. Die Bilder gefielen mir zwar durchaus – aber es war kein Text dabei. Der kam dann – und war okay, aber eben nix Besonderes. Und schon gar kein »Bilderbuch« – das sind die mit meist 32 Seiten oder so.

Schließlich kam in dieser Woche noch was ganz anderes – eine Autorin schickte Märchen! Da ging jemand in den Wald … Ich antwortete: Es macht keinen Sinn, im Jahre 2018 Märchen zu schreiben, als ob sie aus dem 19. Jahrhundert stammen. Märchen sind eine Gattung, die einst als Volksmärchen ihre Berechtigung hatte – nämlich im »Volk« mündlich weitergegeben wurden. Die Menschen waren hungrig, unterdrückt, ungebildet – Geister, Gold und Glück spielten eine andere Rolle, unser Begriff von »Kindheit« war so noch nicht erfunden. Später lebten sie als Kunstmärchen weiter – das sind die mit eindeutigem Autor. Ist »Der kleine Prinz« ein Märchen? Heute fürs »Volk« gestrige Märchen zu schreiben, ist wie der Versuch, in der Sprache von Tolstoi und Dostojewski von Taten und Untaten zu erzählen.

Also ganz generell: Schreiben kann ja alles Mögliche für einen selbst bedeuten. Wer meint, dass es für eine breitere Öffentlichkeit sein soll, also Texte an Agenten oder Verlage schickt, sollte überlegen: Ist es, eben: Was Besonderes? In Form und Inhalt? Ist jedes Wort überlegt?

Wir kennen die Beispiele der Außenseiter, die von den Zeitgenossen missachtet wurden. (Henning Boetius hat Romane über sie geschrieben: Brentano und Lenz, Rimbaud und Lichtenberg.) Und wir kennen Mainstreamautoren, zurzeit in den Krimifluten, die oft übers Thema funktionieren, z. B. als Regionalia. Okay, Handwerk. Jedoch: »Me too«-Bücher, die geschrieben sind »so wie …«, gibt’s genug. Wir Büchermenschen suchen das Ungewöhnliche.

Was für ein Autor bin ich? Schreibe ich, wie so viele, naive Gedichte und Geschichten? Harmlose, gut gemeinte Zeigefingertexte für die Verbesserung der Welt? Viel Spaß dabei.

Was mich oft erstaunt, ist die fehlende Selbstkritik. Wer schreibt, der liest doch? Viel! Schaut man nicht von außen voller Zweifel auf die eigenen Texte? Würde ich dies freiwillig ganz lesen wollen? Dafür Geld ausgeben? Es anderen zur Lektüre weiterempfehlen?

Ja? Dann her damit. Ich schau mir alles an. Sage allerdings auch, wenn ich es nicht für professionell halte. Denn das zumindest sollte es sein!

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verließ: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.