Bachmannpreis-Podcast in diesem Jahr live am Lendhafen in Klagenfurt #tddl

Wolfgang Tischer und Bozena Badura podcasten vom Bachmannpreis-Wettbewerb des Jahres 2024 direkt aus Klagenfurt und live vor Publikum

Ab dem 27. Juni 2024 wird der Podcast des literaturcafe.de wieder zum täglichen Bachmannpreis-Podcast. Podcast-Host Wolfgang Tischer lässt zusammen mit Bozena Badura und wechselnden Gästen die Lesetage Revue passieren. Erstmal werden die Podcast-Folgen live vor Publikum aufgezeichnet.

Bald ist es soweit und 14 Menschen lesen vor einer 7-köpfigen Jury und vor den Augen aller ihre Texte vor. Dann stimmt die Jury ab und der beste Text wird mit dem Bachmannpreis ausgezeichnet, dotiert mit 25.000 Euro. Was in diesem Jahr noch zu erwarten ist, kann hier nachgelesen werden.

Seit 2012 verwandelt sich der Podcast des literaturcafe.de in den Bachmannpreis-Podcast und Wolfgang Tischer berichtet täglich aus Klagenfurt und analysiert mit wechselnden Gästen die Lesungen und die Jury-Bewertungen. Auch in diesem Jahr wird es wieder vom 27. Juni bis zum 1. Juli täglich eine Folge geben.

Co-Host ist in diesem Jahr Bozena Badura von literaturwelten.com, die bereits in den letzten Jahren mit dabei war. Zudem gibt es täglich einen weiteren Gast. Andrea Diener, die in den letzten Jahren ebenfalls im Bachmannpreis-Podcast zu hören war, ist diesmal leider nicht vor Ort.

Erstmals live vor Publikum

Bühne am Lendhafen in Klagenfurt

Erstmals werden die Folgen an den drei Lesetagen (Donnerstag bis Samstag) live vor Publikum auf der Bühne am Lendhafen in Klagenfurt aufgenommen und zwar immer um 18:30 Uhr. Und natürlich gibt es eine Folge zur Eröffnung am Mittwoch und nach der Preisverleihung am 1. Juli 2024. Der Bachmannpreis-Podcast ist somit ein Highlight des Rahmenprogramms »Salon Inge«.

Zur Einstimmung gibt es eine erste Ankündigungsfolge noch von daheim, in der Wolfgang Tischer auf den Bachmannpreis 2024 blickt.

Abonnieren Sie den Podcast des literaturcafe.de überall, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen, z. B. bei