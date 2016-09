Wir verlosen Kinokarten für »Tschick« von Wolfgang Herrndorf

In einer Woche kommt »Tschick« in die Kinos. Regisseur Fatih Akin (Gegen die Wand, Soul Kitchen) hat den Bestseller von Wolfgang Herrndorf verfilmt.

Der Roman »Tschick« von Wolfgang Herrndorf erschien 2010 im Rowohlt Verlag und wurde zum Bestseller. Das Buch wurde oft als »Jugendroman« bezeichnet und gewann tatsächlich ein Jahr später den Deutschen Jugendliteraturpreis. Allerdings war »Tschick« auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, denn die Geschichte spricht alle an.

Herrndorf veröffentlichte den Roman im Alter von 45 Jahren. Der Autor beschreibt – ganz ohne sprachliche Anbiederung – den abenteuerlichen Sommer zweier Schuljungs. Ohne Frage darf »Tschick« als moderner Klassiker bezeichnet werden. Die Theaterfassung war eine Zeit lang das meistgespielte Stück an deutschen Bühnen. Als sich Wolfgang Herrndorf, der an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankt war, im August 2013 erschossen hat, kletterte das Buch aus diesem traurigen Anlass erneut auf den Bestsellerlisten ganz nach oben.

Und jetzt also der Film. Auch hier wird die Geschichte des 14-jährigen Maik Klingenberg erzählt. Er stammt eigentlich aus wohlhabendem Hause. Doch die Mutter trinkt und das Immobiliengeschäft des Vaters ist insolvent. Maik ist in der Schule eher unauffällig. Eines Tages, am Beginn der Sommerferien, steht sein neuer Mitschüler Andrej Tschichatschow, genannt Tschick, mit einem geklauten hellblauen Lada vor Maiks Elternhaus. Gemeinsam begeben sie sich mit dem Auto auf eine Fahrt, die ihr Leben verändern wird, eine Fahrt durch die brandenburgische Provinz.

Tschick. Nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Mit Anand Batbileg, Tristan Göbel, Mercedes Müller u.a. Drehbuch: Lars Hubrich, Fatih Akin, Hark Bohm. Regie: Fatih Akin. Deutschland 2015. FSK 12. 92 Minuten. Website: www.tschick-film.de

Kinostart: 15.09.2016

