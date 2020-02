Wen fördert der Deutsche Literaturfonds, Frau Fischer?

Susanne Fischer gehört zum dreiköpfigen Vorstand des Deutschen Literaturfonds. Der Verein vergibt Stipendien an Autorinnen und Autoren und fördert die Literatur auch auf andere Weise. Aber wie funktioniert das genau. Frau Fischer gibt Auskunft.

Das Podcast-Gespräch mit Susanne Fischer bildet den Auftakt einer ganzen Reihe von Interviews, die mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jubiläumstagung »40 Jahre Deutscher Literaturfonds« geführt wurden. Die Tagung fand am 31. Januar am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig statt. Einen ausführlichen Bericht über diese Tagung und die Themen können Sie hier im literaturcafe.de nachlesen.

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de spricht in dieser ersten Sonderfolge mit der Autorin Susanne Fischer über den Deutschen Literaturfonds und seine Aufgaben.

