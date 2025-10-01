Ihre Entscheidung: Welche Bücher sollen einen KI-Hinweis erhalten?

Ab August 2026 muss in Büchern nach »EU AI Act« vermerkt werden, ob KI zum Einsatz kam. Schadet dies ehrlichen Autoren oder schafft es Transparenz? Machen Sie unseren Test: Wann sollte Ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Buch erwähnt werden?
Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht
Bei 14 realistischen Szenarien der Buchproduktion dürfen Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht? Die Szenarien werden nacheinander freigeschaltet. Am Ende sehen Sie, wie Sie im Vergleich zur aktuellen Mehrheitsmeinung abgestimmt haben. Wie die Kennzeichnung erfolgen soll (Hinweis im Impressum, auf dem Cover etc.) soll erst mal keine Rolle spielen. Demnächst werden wir dann das Ergebnis näher analysieren.
Hinweis zum Datenschutz: Ihre Teilnahme ist anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, lediglich Ihre Stimme fließt in die Gesamtauswertung ein.
KI-Kennzeichnung von Büchern
Da in Zukunft viele Hilfsmittel mit KI arbeiten werden, halte ich es für besser, Bücher auszuzeichnen, die komplett ohne KI entstanden sind. Wir haben dazu eine Webseite gebaut und bieten jedem Autor / Verlag an, seine Werke per kostenloser Selbstverpflichtung als „KI-frei“ auszuweisen und ein entsprechendes Zertifikat zu verwenden: https://ai-free.media/
Als Verlegerin habe ich mich in der Pflicht gesehen, auch unsere Verlagsverträge hinsichtlich der derzeit bekannten Möglichkeiten von KI (sogar die Benennung dieser Tools als „Künstliche Intelligenz“ sollte hinterfragt werden) anzupassen. Noch können wir die Manuskripteinsendungen, die stark mit KI bearbeitet wurden, von den bisher gewohnten Einsendungen unterscheiden. Doch über kurz oder lang schafft sich der Autor damit selbst ab. Es kommen Fragen nach Autorschaft und Werk auf. Wie groß ist noch der eigene menschlich-kreative Anteil (Kreativität ist an den Menschen gebunden)?