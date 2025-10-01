StartseiteLiterarisches LebenIhre Entscheidung: Welche Bücher sollen einen KI-Hinweis erhalten?
Ihre Entscheidung: Welche Bücher sollen einen KI-Hinweis erhalten?

Anti-KI-Siegel der amerikanischen Authors Guild (links), Siegel auf der Website der britischen Autorin Sarah Hall (rechts), von der KI erfundene KI-Ampel (mitte)
Ab August 2026 muss in Büchern nach »EU AI Act« vermerkt werden, ob KI zum Einsatz kam. Schadet dies ehrlichen Autoren oder schafft es Transparenz? Machen Sie unseren Test: Wann sollte Ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Buch erwähnt werden?

Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht

Bei 14 realistischen Szenarien der Buchproduktion dürfen Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht? Die Szenarien werden nacheinander freigeschaltet. Am Ende sehen Sie, wie Sie im Vergleich zur aktuellen Mehrheitsmeinung abgestimmt haben. Wie die Kennzeichnung erfolgen soll (Hinweis im Impressum, auf dem Cover etc.) soll erst mal keine Rolle spielen. Demnächst werden wir dann das Ergebnis näher analysieren.

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Teilnahme ist anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, lediglich Ihre Stimme fließt in die Gesamtauswertung ein.

KI-Kennzeichnung von Büchern

Wo würden Sie die Grenze ziehen? Beantworten Sie nacheinander die 14 Szenarien: Soll eine KI-Kennzeichnung erfolgen oder nicht?
Szenario 1 von 14
Ihre Antworten werden anonymisiert gespeichert und nur für statistische Auswertungen verwendet.
  2. Als Verlegerin habe ich mich in der Pflicht gesehen, auch unsere Verlagsverträge hinsichtlich der derzeit bekannten Möglichkeiten von KI (sogar die Benennung dieser Tools als „Künstliche Intelligenz“ sollte hinterfragt werden) anzupassen. Noch können wir die Manuskripteinsendungen, die stark mit KI bearbeitet wurden, von den bisher gewohnten Einsendungen unterscheiden. Doch über kurz oder lang schafft sich der Autor damit selbst ab. Es kommen Fragen nach Autorschaft und Werk auf. Wie groß ist noch der eigene menschlich-kreative Anteil (Kreativität ist an den Menschen gebunden)?

