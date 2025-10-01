Ihre Entscheidung: Welche Bücher sollen einen KI-Hinweis erhalten?

Ab August 2026 muss in Büchern nach »EU AI Act« vermerkt werden, ob KI zum Einsatz kam. Schadet dies ehrlichen Autoren oder schafft es Transparenz? Machen Sie unseren Test: Wann sollte Ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Buch erwähnt werden?

Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht

Bei 14 realistischen Szenarien der Buchproduktion dürfen Sie entscheiden: Kennzeichnung oder nicht? Die Szenarien werden nacheinander freigeschaltet. Am Ende sehen Sie, wie Sie im Vergleich zur aktuellen Mehrheitsmeinung abgestimmt haben. Wie die Kennzeichnung erfolgen soll (Hinweis im Impressum, auf dem Cover etc.) soll erst mal keine Rolle spielen. Demnächst werden wir dann das Ergebnis näher analysieren.

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Teilnahme ist anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, lediglich Ihre Stimme fließt in die Gesamtauswertung ein.