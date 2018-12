Thomas Gottschalk liest? – Moderator bekommt eigene Literatursendung

Der ehemalige »Wetten, dass …?«-Moderator Thomas Gottschalk erhält im kommenden Jahr eine eigene Literatursendung im Bayerischen Fernsehen. Mit Gästen aus Bayern soll er sich über »deren Neuerscheinungen« und Kulturthemen unterhalten, wie der Bayerische Rundfunk schreibt.

Die viermal jährlich im BR-Fernsehen ausgestrahlte Sendung soll den selbstironischen Titel »Gottschalk liest?« tragen. Die Formulierung »mit Gästen aus Bayern über deren Neuerscheinungen« lässt vermuten, dass offenbar Autorinnen und Autoren diese Gäste sind.

Thomas Gottschalk ist der Literatur durchaus sehr verbunden. Als der Deutsche Fernsehpreis 2008 an den Kritiker Marcel Reich-Ranicki gehen sollte, hielt Gottschalk die Laudatio auf den Literaturkritiker. Reich-Ranicki lehnte den Preis jedoch damals live vor Publikum ab, weil er »diesen Blödsinn« der Verleihungssendung schlimm fand. Thomas Gottschalk versprach ihm als »Rettungsversuch« daraufhin eine Sendung, in der sie beide über Literatur reden würden. Unter dem Titel »Aus gegebenem Anlass«, bei dem sich Gottschalk und Reich-Ranicki ohne Schnickschnack und Einspielfilme gegenübersaßen, setzte das ZDF diese Sendung damals noch in der selben Woche tatsächlich um. Mehr oder weniger zeitgleich und aus gleichem Anlass setzte das ZDF jedoch Elke Heidenreich und ihre Sendung »Lesen!« vor die Tür. Heidenreich hatte in einem FAZ-Beitrag Partei für Reich-Ranicki ergriffen und sich nicht sehr freundlich über ihren Arbeitgeber, das ZDF, geäußert.

Marcel Reich-Ranicki & Thomas Gottschalk im Gespräch (17.10.2008)

Thomas Gottschalk war zudem vor genau einem Jahr Gast des Literarischen Quartetts im ZDF und stellte dort ein Buch von Peter Handtke vor und beteiligte sich auch sonst rege an der Diskussion.

Zuletzt machte Thomas Gottschalk Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass bei den Waldbränden in Kalifornien im Herbst 2018 auch Gottschalks Villa in Malibu bis auf die Grundmauern niederbrannte. Neben seiner Bibliothek wurde auch eine Originalhandschrift des »Panthers« von Rainer-Maria Rilke ein Opfer der Flammen. »Auch wenn mir das keiner glaubt: Bevor beide verbrannten, war mein Bücherschrank größer als mein Kleiderschrank. Was ich getragen habe ist weg, was ich gelesen habe nicht!«, zitiert der BR den Entertainer. Zudem habe Gottschalk seinerzeit drei Semester Germanistik auf Lehramt studiert.

Die Sendung »Gottschalk liest?« soll im Frühjahr 2019 starten. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik meint: »Wir wollen zeigen, dass Lesen Spaß macht und Neugierde weckt, und damit die Literatur fördern.«

Dass man dafür ein so prominentes Gesicht wie das von Thomas Gottschalk gewinnen konnte, ist sicherlich eine gute Idee. Man darf also auf die erste Sendung gespannt sein, über die natürlich im literaturcafe.de zu lesen sein wird.