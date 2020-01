Textkritiker Malte Bremer ist ob dieses Prosatextes recht ungehalten und findet deutliche zusammenfassende Worte.

Die Wölfe

von Regina Vogel

Textart: Prosa

Bewertung: 0 von 5 Brillen

© 2019 by Regina Vogel . Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe - gleich welcher Art - verboten.

Noch nie habe ich so viel geballten Schwachsinn auf einem Haufen gesehen! Da sind die einseitigen, abgeschlossenen Romane der Regenbogenpresse ja geradezu nobelpreiswürdig! Dabei handelt es sich nur um den ersten Absatz mit 1 Ausblick in den zweiten, doppelt so langen: Wieso reagiert Protagonist*in überhaupt mit solcher Panik, wenn er/sie sich später einfach aus dem toten Körper befreit? Aber ich höre auf, denn bei diesem Text ist überhaupt nichts zu retten.

Ja da schau her: Der Schweiß rinnt von der Stirn und läuft in ihre Augen? Nicht etwa den Rücken runter? Könnte ja sein, wenn auf diese Bagatelle so viel Wert gelegt wird! zurück

Jetzt erfahren wir zu unser aller Überraschung, dass Augen zu brennen anfangen, wenn da Schweiß reinkommt! – warum wird diese Selbstverständlichkeit dermaßen aufgebauscht? Bei den Groschenheft-Schreibern nennt man das Zeilenschinderei, weil die danach bezahlt wurden (werden?), wie viele Zeilen sie abliefern! zurück

Es wird weiter geblödelt: Dieses Wolfsrudel holt die 1000 Meter »blitzartig auf«! Mit Verlaub: Ein Blitz hat eine Geschwindigkeit von 300km PRO SEKUNDE! Da kann die Protagonistin auf die armen Pferde eindreschen wie sie will – sie hat keinerlei Chance auf auch nur einen Schlag, dann hat das Rudel sie bereits wolfsmäßig zerlegt! Das ist das Ergebnis, wenn man etwas gar schröcklich pseudodramatisch zusammenpfuscht! zurück

Die Pseudospannung setzt noch einen drauf: Jetzt ist die Luft so kalt, dass sie beinahe – aber nur beinahe! – gefriert. Allerdings ist auch dass eine maßlose Übertreibung, denn noch nie ist es gelungen, Luft einzufrieren! Bei -165 Grad Celsius ist sie immer noch flüssig … Je nun: Weil derlei kitschige Übertreibungen Spannung erzeugen sollen, ist grober Unfug offenbar bestens geeignet! zurück

Blödsinn! Es geht weder um Leben noch um Tod, es geht nur um eine ungeheuer dämliche Protagonistin, die ihre sieben Zwetschgen nicht beieinander hat! Die ist doch samt ihren verprügelten Gäulen schon längst gefressen! Und zwar blitzartig vertilgt! zurück

Jetzt kriegt die Protagonistin auch noch ein vor glühendem Zorn kribbelndes Kinn … Und dann kommen die Wölfe langsam blitzartig immer näher und Ich-Erzähler*in wird gefressen und befreit sich aus dem toten Körper und und und – zurück

© 2020 by Malte Bremer. Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe – gleich welcher Art – verboten.