Textkritik: Warum noch eine Kitschschippe drauflegen?

Ein Text über einen militärischen Berater? Könnte interessant sein, seitdem bekannt wurde, dass im Verteidigungsministerium seit 2014 insgesamt mehr als 2.200 Mal externe Berater im Einsatz waren, die mehr als 660 Millionen Euro gekostet haben. Doch dieser Text ist leider nichts wert.

von Micha Mahrt

Textart: Prosa

Bewertung: 0 von 5 Brillen

Macht. Er liebte das Spiel um die Macht. Geld war Macht. Macht war Geld, wenn man sie zu nutzen verstand. So wie er.

U-Boote. U-Boote waren seine Leidenschaft. Vor dreizehn Jahren hatte er das erste Mal den Bauplan eines solchen Wunderwerks der Technik in den Händen gehalten. Die Geburtsstunde einer Vision. Die Geburt seiner Passion. U-Boote waren Mittel zur Macht für diejenigen, die eine Flotte besaßen, Ohnmacht für jene, die sie nicht besaßen. Seine Boote waren im russisch-japanischen Krieg erprobt worden. Erfolgreich. Erfolg ist Macht. Macht bedeutet Ansehen und Geld. Viel Ansehen und viel Geld. Das Geld war es, das für ihn zählte. Er hatte viel davon, doch nicht genug. Das Ansehen überließ er den anderen. Denen, die in kommenden Geschichtsbüchern auftauchen würden. Denen, die als Lenker der Geschicke ihrer Nation gelten würden. Denen, die Berater nutzten, um an die Macht zu gelangen. Denen, die ihre Macht ausbauten. Sie brauchten Berater. Berater wie ihn.

…