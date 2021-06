Schreibzeug-Podcast: Über Buchtitel und Figuren

»Schreibzeug« ist der Podcast für alle, die schreiben – oder auch nicht. Alle 14 Tage sonntags gibt es eine neue Folge. In der heute veröffentlichten 3. Folge unterhalten sich Diana Hilleband und Wolfgang Tischer über Figuren in Geschichten. In der Folge 2 davor geht es um das Thema »Buchtitel«.

Die Autorin und Schreibtrainerin Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de verbindet eine langjährige Freundschaft und gemeinsame Auftritte auf Buchmessen und in Schreib-Workshops. Die eine schreibt Bücher, der andere schreibt als Literaturkritiker über Bücher. Es gibt viel zu erzählen aus der schreibenden Welt. Jede Folge widmet sich einem neuen Thema. Alle 14 Tage immer am Sonntag.

Das Wichtigste an einer guten Geschichte sind gute und glaubhafte Figuren, sagt Diana. Die Geschichte ergibt sich dann schon fast allein. Wie erschafft man gute Romanfiguren? Die Charaktere einer Geschichte müssen zudem nicht immer Menschen sein. Und am Ende steht ein Rätsel.

Neben dem Cover ist der Titel eines Buches das erste, was man als Leser:in erfährt. Der Titel sollte zum Inhalt führen und passen, etwas versprechen. Was macht einen guten Buchtitel aus? Welche legendären Tiel bleiben einem ein Leben lang im Gedächtnis?

