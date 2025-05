Schreibzeug-Podcast: Wir wollen wieder deinen besten Pitch!

Endlich! Von allen Hörerinnen und Hörern des Schreibzeug-Podcasts sehnlichst gewünscht: eine neue Pitch-Folge wird kommen! Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer besprechen deinen Pitch, also die Sätze, die neugierig auf euer Manuskript machen sollen. Schicke den beiden Podcastern bis zum 1. Juni 2025 deinen besten Pitch!

»Worum geht es denn in Ihrem Buch?« Auf diese Frage solltest du eine kurze, knackige Antwort parat haben, die den Inhalt umreißt und Neugier auf deinen Text erzeugt. Ein Verleger könnte dir diese Frage bei einer Konferenz am Buffet stellen. Oder auch deine Nachbarin am Gartenzaun.

Bereits in der legendären »Pitch-Folge« (Folge 18) des Schreibzeug-Podcast besprachen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer alle 36 eingeschickten Pitches. In Folge 87 ist es wieder so weit und die beiden »Pitch-Doktoren« werden wieder die Einsendungen der Hörerinnen und Hörer besprechen. Falls diesmal mehr als 36 Einsendungen eintreffen werden, wird das Los entscheiden, welche 37 Pitches in der Folge vom 15. Juni 2025 besprochen werden.

Tipp: 15 Tipps für deinen perfekten Pitch

Bevor du also über das Formular unten deinen Pitch einsendest, empfehlen wir nochmals, die Folge 18 anzuhören und unsere 15 Tipps für den perfekten Pitch durchzulesen. Einsendeschluss ist der 1. Juni 2025 um 23:59 Uhr. Dein Pitch sollte nicht länger als 2 bis 3 Sätze sein. Die Einsendung ist ausschließlich über das Formular unten auf dieser Seite möglich. Bitte nur ein Pitch pro Person. Den aktuellen Aufruf zur Einsendung und weitere Infos gibt es in der aktuellen Podcast-Folge 85 (Thema »Aufschieben«) zu hören.

Viel Erfolg!