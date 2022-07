Schreibzeug-Podcast übers Geld: Wie man vom Schreiben leben kann

Im Schreibzeug-Podcast unterhalten sich Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer über alle Themen rund ums Schreiben. In den beiden Folgen vor der Sommerpause wird es existenziell: Es geht ums Geld und ums Geld verdienen mit Büchern. Außerdem gibt es eine Sommerschreibaufgabe mit Gewinnen!

Das Thema »Geld« und »Geld verdienen mit dem Schreiben« ist so umfangreich geworden, dass es Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer auf zwei Podcast-Folgen verteilen mussten. In Folge 28 geht es schwerpunktmäßig um den Verkauf von Büchern. Was verdient man als Autorin oder Autor am Buchverkauf? Worauf muss man bei Vertragsverhandlungen mit dem Verlag achten? Wie sieht es bei Self-Publishern aus? Und was hat es mit den sogenannten Nebenrechten auf sich, die man nie pauschal abtreten sollte? Als Einnahmequelle werden in Folge 28 auch Lesungen angesprochen.

In Folge 29 geht es dann um weitere Einnahmequellen wie die VG Wort oder Crowdfunding. Ebenfalls wird über die Künstlersozialkasse gesprochen, die bei der Zahlung für Altersvorsorge und Krankenkasse hilft.

Mit diesen beiden Folgen, verabschiedet sich der Schreibzeug-Podcast in die Sommerpause 2022. Die erste Folge danach gibt’s dann wieder ab dem 11. September 2022.

Damit ihr aber auch in der Sommerpause zu tun habt, gibt’s eine Schreibaufgabe für den Sommer. Selbstverständlich mit attraktiven Gewinnen!

Mitmachen beim Schreib(zeug)wettbewerb!

Bei einer kleinen Schreibaufgabe gibt es erneut etwas ganz Besonderes zu gewinnen, das wertvoller als Geld sein kann. Was das ist? Hört euch die Folge an!

Schreibt dann eine Geschichte mit weniger als 2.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen und Umbrüche). Wie die Schreibaufgabe im Detail lautet und welche Bedingungen die Geschichte genau erfüllen muss, das müsst ihr natürlich im Podcast anhören, denn ansonsten kennt ihr die Aufgabe nicht, die wir euch stellen. Schickt uns die Geschichten bitte ausschließlich über das Formular unten. Einsendeschluss ist der 31. August 2022 um 24:00 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte an der Geschichte bei euch liegen und wir sie – nicht exklusiv – im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen veröffentlichen und im Podcast vertonen dürfen. Die Gewinner werden in der Podcast-Folge vom 25. September 2022 bekannt gegeben.

Anhören und einsenden

Hört euch insbesondere die zweite Folge des Schreibzeug-Podcast zum Thema »Geld« genau an, dann erfahrt ihr, was ihr bei eurer kleinen Geschichte beachten müsst.

Schickt uns eure Geschichte bis spätestens zum 31.08.2022 über das Formular unten, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines sei nochmals betont: Hört euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag. Nach der Sommerpause wieder ab 11. September 2022.

Podcast abonnieren bei:

RSS-Feed | Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts | Deezer | Pocket Casts | Overcast | Podcast Addict

Link zum Schreibzeug-Podcast:

Das Einsendeformular für eure Geschichte