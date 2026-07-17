In eigener Sache: Schreibwettbewerbe nach Einsendeschluss sortierbar

Seit April 2024 listen wir aktuelle Schreibwettbewerbe im literaturcafe.de auf – ein Service, der rege genutzt wird. Auf vielfachen Wunsch lässt sich die Liste jetzt wahlweise nach Datum der Aufnahme oder nach Einsendeschluss sortieren.

Laufend sammeln und aktualisieren wir im literaturcafe.de eine Liste aktueller Schreibwettbewerbe. Der Service wird sehr gut angenommen und ist mittlerweile eine der meistbesuchten Rubriken im literaturcafe.de.

Gelistet werden seriöse Wettbewerbe mit Gewinnen, bei denen man Texte selbst einreichen kann – meist sind es Kurzgeschichten und Kurzprosa, seltener Lyrik oder umfangreichere Manuskripte. Bewusst nicht aufgenommen werden Anthologie- und Verlagsaufrufe, Stipendien, Literaturpreise ohne Bewerbungsmöglichkeit sowie Wettbewerbe mit versteckten Kosten oder zweifelhaften Teilnahmebedingungen. Die genauen Aufnahmekriterien lesen Sie hier.

Die jeweils neuesten Wettbewerbe sind zudem in unserem Newsletter enthalten, den Sie kostenlos abonnieren können.

Bislang war die Liste der Schreibwettbewerbe ausschließlich nach dem Datum sortiert, an dem ein Wettbewerb von uns aufgenommen wurde. Dies ist praktisch, um schnell zu sehen, was neu hinzugekommen ist. Von einigen Besuchern des literaturcafe.de erreichte uns jedoch immer wieder der Wunsch, die Liste auch nach Einsendeschluss sortieren zu können, um schnell zu erkennen, welche Wettbewerbe demnächst enden.

Diesen Wunsch haben wir jetzt umgesetzt: Oberhalb der Liste finden Sie einen Umschalter zwischen »Nach Datum hinzugefügt« und »Nach Einsendeschluss«. In der Einsendeschluss-Ansicht stehen die Wettbewerbe mit der kürzesten verbleibenden Frist ganz oben. Außerdem neu ist, dass nach dem Einsendeschluss vermerkt ist, wie viele Tage bis dahin noch verbleiben.

Haben Sie weitere Wünsche oder Anregungen zu dieser Liste? Oder fehlt ein Wettbewerb? Melden Sie sich gerne bei uns – wir freuen uns über Ihr Feedback.

Link zur Liste der Schreibwettbewerbe