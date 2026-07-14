Spieletipp: Tiny Bookshop – Die eigene kleine Buchhandlung am Meer

Wer schon immer davon geträumt hat, eine kleine Buchhandlung am Meer zu eröffnen, kann sich diesen Traum jetzt ein klein wenig erfüllen: Das Cozy-Game »Tiny Bookshop« ist ab sofort auch auf dem Smartphone spielbar. Darin betreibt man eine kleine mobile Buchhandlung Ein Spieletipp.

In dem entspannten Spiel schlüpft man in die Rolle einer fahrenden Buchhändlerin oder eines fahrenden Buchhändlers, die oder der im malerischen Küstenstädtchen Bookstonbury-by-the-Sea aus dem Bauwagen heraus Bücher verkauft. Man hält nach und nach an verschiedenen Standorten entlang der Küste und im Städtchen selbst, stellt sein Sortiment nach Kundenbedürfnissen zusammen und dekoriert den mobilen Laden mit Pflanzen, Lichterketten und anderen Details, damit sich die Kunden wohlfühlen. Auch die Farbe der rollenden Buchhandlung lässt sich ändern.

Hinzu kommt – wie in einer echten Buchhandlung – die individuelle Kundenberatung: Man empfiehlt Klassiker, aber auch aktuelle Titel wie »22 Bahnen« von Caroline Wahl – immer mit dem Ziel, der Kundschaft die passende Lektüre ans Herz zu legen, sodass sie wiederkommt. Nebenbei erledigt man kleine Aufgaben, und lernt nach und nach die schrulligen Bewohner des Ortes samt ihrer kleinen Geschichten kennen. Freude macht die schöne Grafik, die wie liebevoll gezeichnet wirkt.

Tiny Bookshop – Die eigene kleine Buchhandlung am Meer 1 von 13

»Tiny Bookshop« ist eine einfache Wirtschafts- und Handelssimulation mit literarischen Komponenten. Einen Zeitdruck gibt es am Meer nicht, man kann im Spiel auch nichts wirklich falsch machen oder gar verlieren – das Tempo bestimmen die Spielenden.

Die Film- und Medienstiftung NRW, die das Spiel förderte, beschrieb es in ihrer Förderbegründung als subversive Business-Simulation, die gängige Vorstellungen von Arbeit und Wirtschaften hinterfragen will. Entwickelt wurde »Tiny Bookshop« vom Kölner Studio neoludic games, das für das Spiel beim Deutschen Entwicklerpreis 2025 gleich dreifach ausgezeichnet wurde, unter anderem als »Bestes Deutsches Spiel«.

Seit letztem Jahr ist das Spiel auf Mac, PC und Switch verfügbar, seit dem 9. Juli 2026 nun auch auf mobilen Geräten mit iOS und Android. Die Spiel ist komplett auf Deutsch verfügbar.

Zur mobilen Umsetzung äußerte sich Mitentwickler David Zapfe-Wildemann: Bookstonbury sei im Grunde schon immer ein Ort gewesen, den man bei sich tragen sollte – ruhige Nachmittage, lange Pendelstrecken oder die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen seien die perfekte Umgebung für ein solches Spiel.

Ebenfalls angenehm: Nach dem Download kann man die kostenlose Demo spielen und dann mit einem echten Einmalkauf für faire 7,99 Euro das komplette Spiel ganz ohne Werbung oder In-App-Käufe freischalten und sich den Traum von der eigenen kleinen Buchhandlung erfüllen.

Wolfgang Tischer