Podcast mit Marx, ohne Mars, mit Bügeln und Buchladen

Claudia und Nadja Beinert: Revolution im Herzen: Die heimliche Liebe des Karl Marx

Am 5. Mai 2018 ist der 200. Geburtstag von Karl Marx. Sein Ruf hat gelitten, nachdem man sich insbesondere in der DDR immer wieder auf den Revolutionär berief. Zu seinem Geburtstag wird Marx zum Glück von diesem Ballast befreit und der Revolutionär, Philosoph und Menschenfreund gefeiert.

Die beiden Schwestern Claudia und Nadja Beinert blicken in ihrem Roman »Revolution im Herzen« mit den Augen von Marx‘ langjähriger Haushälterin Helena »Lenchen« Demuth auf den jungen Karl Marx. Mit Lenchen hatte Marx einen unehelichen Sohn.

Was nach einer schmalzigen Liebesgeschichte klingt, beruht auf Tatsachen und die Beinert-Schwestern werfen mit ihrem Buch einen ganz anderen Blick auf den Revolutionär Karl Marx. Eine Leseempfehlung!

Andy Weir: Artemis

Andy Weir ist durch seinen Roman »Der Marsianer« bekannt geworden, den er zunächst selbst als Text im Web veröffentlicht hat und der später mit Mart Damon in der Hauptorolle von Hollywood verfilmt wurde.

Fabian Neidhardt hat nun den Nachfolgeroman »Artemis« gelesen, der nicht auf dem Mars sondern auf dem Mond spielt. Die Übersetzung fertigte Jürgen Langowski an.

Mond! Mond! Mond!

Mond? Mond? Mond? Da war doch was? Richtig: »Mond! Mond! Mond!« lautet der Titel einer Erzählung der Kinder- und Jugendbuchautorin Ursula Wölfel. Als Kinderserie lief die verfilmte Geschichte um die achtjährige Pimmi und ihre 15-jährige Schwester Nauka 1977 im ZDF.

Im Kino: Der Buchladen der Florence Green

Aktuell läuft im Kino die Verfilmung des Buches »Die Buchhandlung« (The Bookshop) von Penelope Fitzgerald an. Wolfgang Tischer hält die Verfilmung durch die spanische Drehbuchautorin und Regisseurin Isabel Coixet für äußerst gelungen. Eine ausführliche Filmkritik ist demnächst im literaturcafe.de zu lesen. Lediglich der deutsche Titel »Der Buchladen der Florence Green« ist merkwürdig sperrig. Im Original heißt der Film wie das Buch: »The Bookshop«.

Jeff VanderMeer: Auslöschung

Ebenfalls für sehr gelungen hält Fabian Neidhardt die Verfilmung des Romans »Annihilation« von Jeff VanderMeer, auf Deutsch unter dem Titel »Auslöschung« erhältlich, übersetzt von Michael Keller. Leider ist dieser Film nicht im Kino zu sehen, sondern aktuell nur bei Netflix verfügbar. In der Hauptrolle ist Natalie Portman zu sehen.

Heinrich Steinfest: Die Büglerin

»Die Büglerin« ist der Titel des aktuellen Romans von Heinrich Steinfest. Mit einem wunderbaren Humor, sprachlicher Ausgefeiltheit und wunderbaren Ideen und Einfällen beschreibt Steinfest das Leben der Tonia Schreiber, die nach einem dramatischen Ereignis als Büglerin in Heidelberg lebt und auf dieser Weise Buße tut. Wer Heinrich Steinfest noch nicht kennt, findet mit »Die Büglerin« einen wunderbaren Einstieg ins Schaffen dieses sprach- und ideenmächtigen Autors.

