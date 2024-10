Petition: Rettet den Bachmannpreis-Sender 3sat

Der Kultursender 3sat soll verschwinden und mit Arte zusammengelegt werden. So sehen es die Reformpläne für ARD und ZDF vor. Wieder einmal trifft es Kunst uns Kultur. Und was wird aus der TV-Übertragung des Bachmannpreises, den seit Jahren 3sat verantwortet? Eine Petition soll den Kultusender retten. Zu den Erstunterzeichnern gehören u. a. Sybille Berg, Elke Heidenreich und Verleger Jo Lendle.

»3sat steht seit 40 Jahren für anspruchsvollen Journalismus. Kunst, Kultur und Wissenschaften haben hier ihre Heimat. Doch nun droht das schnelle Aus. Bei der angekündigten Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist geplant, ausgerechnet 3sat einzustellen. Der Sender soll mit Arte zusammengelegt werden, was de facto das Aus für 3sat bedeutet.«

So steht es in der Online-Petition, die die Fernsehjournalistin Katja Riha gestartet hat und die aktuell (04.10.2024/9:30 Uhr) bereits 20.453 Unterschriften gesammelt hat.

Zu den Erstunterzeichnern gehören u. a. Elke Heidenreich, die Schriftstellerin Sybille Berg, der Literaturkritiker Denis Scheck und Hanser-Verleger Jo Lendle, aber auch Jan Delay. Hubert von Goisern und Gerhart Baum.

Die Petition richtet sich an die Rundfunkkommission, die Ministerpräsidentenkonferenz und Staatsministerin Claudia Roth.

Der aktuelle Entwurf des sogenannten Reformstaatsvertrags sieht vor, dass im Rahmen der Änderungen bei ARD und ZDF, der gemeinsam mit dem ORF und der SRG betriebene Sender 3sat eingestellt bzw. in Arte »integriert« wird, wie es der Entwurf ausdrückt. De facto werden jedoch dann aus zwei Sendern mit Vollprogrammen nur einer. Und es trifft ausgerechnet die beiden Sender, die sich maßgeblich den kulturellen Inhalten zuwenden.

Wie das alles wirklich aussehen soll, ist nicht bekannt. Arte ist laut den Vorschlägen nicht einmal verpflichtet, nach einer möglichen Schließung von 3sat die Inhalte zu übernehmen.

Was wird aus dem beliebten Magazin »Kulturzeit«? Und was wird mit der Übertragung des Bachmannpreises, für den sich 3sat auch in diesem Jahr rühmte? Eine Verlagerung ins Netz macht die Literatur wieder ein weiteres Stück unsichtbarer.

Laut der Petition ist Eile geboten, denn die Abschaffung des Senders könnte noch im Oktober 2024 beschlossen werden. So heißt es in der Petition:

»Um 3sat zu retten, bleibt uns jedoch nicht viel Zeit, denn schon am 11.10.2024, also in nur wenigen Tagen, endet die förmliche öffentliche Anhörung zum Gesetzesentwurf. Bis dahin zählt jede Stimme! Denn nicht mal zwei Wochen später, auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz vom 23.- 25.10.2024 in Leipzig könnte bereits das Aus des Senders beschlossen werden.«

Die Petition kann unter innn.it/3sat mitunterzeichnet werden.

