Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen … aber das stimmt nur, wenn das eine echte Reise ist, nämlich eine ins Ungewisse! Also nicht die im Voraus gebuchten, wo man säuberlich getrennt von Einheimischen in einem großräumigen goldenen Käfig mit Swimmingpool und Privatstrand in der Sonne vor sich hin dämmert und anschließend stolz berichtet, wie toll es im Kongo bzw. Nigeria bzw. Marokko war.

»Mein afrikanisches Tagebuch« nennt Marianne Haynold ihren Bericht. Sie macht sich auf den Weg nach Tansania, um dort an einer Grundschule zu arbeiten, von der sie zufällig erfahren hat.