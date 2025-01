Tom Hillenbrand, Tahsim Durgun, Anna Savas und Ursula Poznanski – literaturcafe.de auf der Leipziger Buchmesse 2025

In Kooperation mit der Leipziger Buchmesse präsentierte das literaturcafe.de wieder hochkarätigen Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr Tom Hillenbrand, Tahsim Durgun, Anna Savas und Ursula Poznanski auf der Bühne Forum autoren@leipzig, Halle 5 D501. Außerdem gibt es täglich den »Schreibzeug-Podcast live«!

Tom Hillenbrand: Thanatopia

Donnerstag, 27. März 2025 um 13:00 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 D501

Bestseller-Autor Tom Hillenbrand im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über seinen neuesten Science-Fiction-Thriller »Thanatopia« (Kiepenheuer& Witsch) und das Schreiben in den Zeiten von KI.

Wenn Menschen dank künstlicher Intelligenz ewig leben können – werden sie es auch wollen?

Wien, 2095. Eine Leiche in der Donau ist für Kommissar Landauer eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch diesmal sind es gleich zwei, und was schlimmer ist: Die beiden toten Frauen gleichen einander bis aufs letzte Haar. Wieso gibt es die Tote zweimal?

Bei seinen Recherchen stößt Landauer auf einen bizarren Hightech-Todeskult: Junge Menschen, die Klone ihrer selbst ermorden, wieder und wieder. Sind diese sogenannten Deather schlichtweg verrückt? Oder hat ihr Wahnsinn Methode? Mit der Zeit verdichten sich die Hinweise, dass die Verstorbenen einem großen Geheimnis auf der Spur waren.

Tom Hillenbrands faszinierender Roman führt von Wien nach London, nach Griechenland und einmal um die Welt. Auf verschiedene Weisen werden darin Menschen überall mit der existenziellsten aller Fragen konfrontiert: der nach dem Tod und dem Leben danach. Kühn und unterhaltsam: Thanatopia ist ein philosophischer, cleverer, hochspannender Thriller über das, was unser Leben ausmacht.

Tahsim Durgun: »Mama, bitte lern Deutsch«

Freitag, 28. März 2025 um 13:00 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 D501

Tahsim Durgun, der Publikumspreisträger des Grimme-Online-Awards und des Blauen Panthers 2024, im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über das Buch »Mama, bitte lern Deutsch« (Knaur Verlag)

Tahsim Durgun wurde 1995 in Oldenburg geboren und studiert Lehramt für Deutsch und Geschichte. Auf Social Media begeistert er Hunderttausende Follower mit seinen Videos über die deutsche Gesellschaft und das postmigrantische Leben. In Tahsims Interview Format (Funk) ist Zynismus das Instrument seiner Wahl, wenn er bekannte Persönlichkeiten wie Felix Lobrecht oder Enissa Amani zu Wort kommen lässt. 2024 wurde er für seine Arbeit mit dem Grimme-Publikumspreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet.

Noch bevor Tahsim Durgun die Grundschule abschließt, muss er für seine Mutter die Abschiebebescheide entziffern, begleitet sie als Dolmetscher zu intimen Arztbesuchen und verliest Aldi-Kataloge am Fliesentisch. So wie Tahsim geht es vielen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die früh Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und gleichzeitig einen Platz finden müssen in einem oft feindseligen Land.

Schreiben sie die besten Noten, bekommen sie trotzdem nur eine Hauptschulempfehlung. Fahren ihre Mitschüler*innen in den Urlaub nach Thailand, dürfen sie Deutschland nicht verlassen, weil sie kein gültiges Reisedokument besitzen. Hilflosigkeit, Angst und Überforderung sind ihre stetigen Begleiter, Einfallsreichtum und Empathie ihr Handwerkszeug.

Mit messerscharfer Intelligenz, poetischer Sprachgewalt und zynischem Humor: Internet-Star Tahsim Durgun reflektiert die Lebenswirklichkeit der postmigrantischen Gesellschaft. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensgeschichte in einer kurdisch-deutschen Familie rechnet Tahsim ab mit der deutschen Bürokratie und zeigt gleichzeitig tiefen Respekt für seine Mutter und ihre Errungenschaften, die für die deutsche Gesellschaft immer unsichtbar bleiben werden.

Anna Savas: Beneathe Broken Skies

Samstag, 29. März 2025 um 13:00 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 D501

Die SPIEGEL-Bestseller-Autorin Anna Savas im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über ihre neue New-Adult-Reihe, die in der Verlagsbranche spielt.

Verbotene Gefühle, ungesagte Worte und Geheimnisse – die neue mitreißende New-Adult-Reihe von Anna Savas im LYX-Verlag, die einem das Herz auf die beste Weise brechen wird

Für Madelyn Prince ist nichts wichtiger als ihre Arbeit im Unternehmen ihrer Familie. Doch als der renommierte Verlag plötzlich verkauft wird, stellt sie dies vor ungeahnte Herausforderungen: denn der junge Erbe des Konkurrenzverlags – und Maddies neuer Boss – ist niemand anders als Wesley Knight. Ausgerechnet Wes, in den sie in der Schule schon verliebt war, der sie aber nie wirklich beachtet hat. Wes, der trotz aller Mauern um ihr Herz tief in ihre Seele schaut. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto stärker sind die Gefühle zwischen ihnen mit einem Mal – bis ein Moment alles verändert …

Anna Savas war selber als Herstellerin in der Buchbranche tätig und berichtet über das Schreiben und ihre Romane.

Ursula Poznanski: »Teufels Tanz« und »Die Burg«

Sonntag, 30. März 2025 um 13:00 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 D501

Bestseller-Autorin Ursula Poznanski im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über ihren KI-Thriller »Die Burg« und den dritten Teil ihrer Mordgruppe-Reihe »Teufels Tanz«.

Willkommen zu einem mörderischen Escape Game: Der KI-Thriller »Die Burg« von kombiniert Mittelalter-Atmosphäre mit einem top-aktuellen KI-Szenario zu Nervenkitzel, der atemlos macht! Was denkt die Autorin selbst über den Einsatz von KI? Das wird sie im Gespräch berichten.

Aktuell erschienen ist auch »Teufels Tanz«, der 3. Band von Ursula Poznanskis Krimi-Reihe um die Wiener Mordgruppe: Ein Mord am Straßenstrich zwingt den geheimnisvollen »Kuckuck« dazu, endlich sein wahres Gesicht zu zeigen.

Keine 100 Meter von einem der letzten Straßenstriche Wiens wird ein 80-Jähriger ermordet. Der Täter, ein Zuhälter, ist schnell gefunden – aber damit hört das Sterben nicht auf! Bald ermittelt Fina Plank in mehreren Mordfällen an 80-jährigen Männern. Obwohl die Opfer sich offenbar nicht kannten, ist Fina überzeugt, dass sie mehr als nur ihr Alter verbindet. Auch scheint der gesprächigste Zeuge an der entscheidenden Stelle zu schweigen – weil er um sein Leben fürchtet?

Täglich, 15 Uhr: Schreibzeug-Podcast live – Tipps fürs Schreiben von den Profis

Donnerstag bis Sonntag, 27.-30. März 2026 immer um 15 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 D501Erlebt Diana Hillebrand & Wolfgang Tischer live und stellt eure Fragen rund ums Schreiben

Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer präsentieren auch 2025 ihren beliebten Schreibzeug-Podcast live vor Publikum auf der Leipziger Buchmesse. Seid dabei, wenn die beiden erfahrenen Schreib-, Podcast- und Buchprofis an allen vier Messetagen um 15 Uhr auf der Bühne stehen und eure Fragen rund ums Schreiben, Veröffentlichen und den Buchmarkt beantworten. Ob Einsteigerin oder erfahrener Autor – holt euch praktische Tipps, spannende Einblicke und Inspiration direkt von den Experten. Verpasst nicht die Chance, Teil dieser interaktiven Live-Aufzeichnung zu werden!

Sehen wir uns in Leipzig?