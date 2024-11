KONKLAVE im Kino: Wir verlosen Bücher und Kinotickets

Heute, am 21. November 2024, läuft in den Kinos der Film KONKLAVE an. Er basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Thriller-Autor Robert Harris. Der Papst ist tot. Kardinal Lawrence soll die Wahl des Nachfolgers leiten. Ein Spiel um Macht entbrennt. Ein hochkarätig besetzter Film mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci und Isabella Rossellini. Zum Kinostart verlosen wir 3 Gewinnpakete mit Kinotickets, Buch und Filmplakat.

KONKLAVE beruht auf dem Roman von Robert Harris aus dem Jahr 2016 und entwirft einen spannenden Blick auf eines der geheimen Rituale der katholischen Kirche. Der Film begleitet die mächtigen Kardinäle, die nach dem Tod des Papstes in Rom zusammenkommen, um seinen Nachfolger zu wählen. Unter der Regie von Edward Berger, dessen Remarque-Verfilmung von »Im Westen nichts Neues« mit vier Oscars® ausgezeichnet wurde, entführt uns KONKLAVE in die geheime Welt der Papstwahlversammlung.

Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes), ein Mann des Glaubens, der mit der Leitung der Papstwahl beauftragt ist, findet sich im Zentrum eines Machtkampfes wieder, in dem Intrigen und Korruption an der Tagesordnung sind. Während die Welt auf den weißen Rauch wartet, der die Wahl des neuen Papstes signalisiert, wird Lawrence mit einem Geheimnis konfrontiert, das seinen Glauben und die Grundfesten der Kirche erschüttern könnte.

KONKLAVE ist nicht nur ein spannender Thriller, sondern auch eine eindringliche Charakterstudie. Ralph Fiennes brilliert in der Hauptrolle und wird von einem herausragenden Ensemble unterstützt, darunter Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini. Der Film ist in der Vorauswahl zum Europäischen Filmpreis 2024.

»Konklave« startet am 21. November 2024 in den Kinos.

KONKLAVE. Deutschland, Italien 2024. Mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini u.a., Drehbuch: Peter Straughan, basierend auf dem Roman »Konklave« von Robert Harris. Regie: Edward Berger. Verleih: LEONINE Distribution. Laufzeit: 120 Min. FSK: 6. Kinostart: 21.11.2024.

KONKLAVE: Gewinnen Sie Kinotickets, Buch und Filmplaket

Zum Kinostart von KONKLAVE am 21. November 2024 verlosen wir drei Gewinnpakete mit jeweils 2 Kinotickets, dem Buch von Robert Harris uns dem Filmplakat. Das Buch ist im Heyne Verlag erschienen.

Einsendeschluss ist der 28. Oktober 2024. Bitte geben Sie Ihre Daten ein, und beantworten Sie ganz spontan die Frage Was wäre das Erste, was Sie machen würden, wenn Sie Papst wären? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.