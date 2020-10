Hörtipp: Alles über E-Books im Deutschlandfunk

Am 1. Oktober 2020 drehte sich in der Sendung »Marktplatz« des Deutschlandfunks alles ums digitale Lesen und Veröffentlichen. Als Experte im Studio mit dabei war literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer. Hören Sie die ganze Sendung in der Mediathek des Dlf.

Die eineinhalbstündige Radiosendung ist in der Mediathek des Deutschlandfunks verfügbar. Aus dem Beschreibungstext der Sendung:

Das Smartphone in der Hosentasche, der Tablet-PC oder ein spezieller E-Book-Reader: Die passenden Geräte für das digitale Lesen haben die meisten Verbraucher inzwischen zu Hause. Doch mit was für einem Bildschirm lassen sich tatsächlich am besten auch länger Bücher ermüdungsfrei lesen? Worauf sollte ich beim Kauf von E-Books achten? Kann ich Bücher eigentlich nur bei großen Online-Shops kaufen – oder vielleicht auch in meiner vertrauten Buchhandlung um die Ecke? Wie steht es um den Datenschutz und die Verbraucherrechte, wenn ich ein gelesenes Buch später an Freunde verleihen oder weiterverkaufen möchte? Und wie kompliziert ist es eigentlich, selbst ein E-Book zu veröffentlichen? Antworten geben Expertinnen und Experten im »Marktplatz« mit Stefan Römermann. Hörerfragen sind natürlich wie immer herzlich willkommen.

Folgende Expert*innen waren zu Gast in der Sendung und aus Berlin, Hamburg und Tübingen zugeschaltet:

Sandra Schwarz, Stiftung Warentest, Team Multimedia

Carmen Udina, Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Zudem konnten Hörerinnen und Hörer anrufen und Fragen stellen.

Link ins Web: