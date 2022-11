Florian Illies über Gottfried Benn: Nichts über die Frauenverachtung

Florian Illies schreibt ein Buch über den Dichter, Arzt und Büchnerpreisträger Gottfried Benn. »Warum wird darin nicht dessen infame Frauenverachtung erwähnt?«, fragt sich Barbara Fellgiebel.

Florian Illies hat für die clevere Kiepenheuer & Witsch-Reihe »Bücher meines Lebens« Über Gottfried Benn geschrieben. Ich hatte es bereits in meinen Impressionen von der Frankfurter Buchmesse 2022 erwähnt. Das zweite Buch dieser Reihe ist übrigens Mithu Sanyal Über Emily Brontë.

Illies Benn-Buch ist eine nicht unumschränkte Liebeserklärung an den rätselhaften Arzt, der trotz eher unattraktiven Aussehens die Frauen reihenweise und gleichzeitig eroberte und betörte. Zweimal gelang Benn das pietätlose Kunststück, auf der Beerdigung der einen Ehefrau die nächste kennen und lieben zu lernen.

Florian Illies gehört zu den Schriftstellern, die ich nicht objektiv beurteilen kann, weil mir bisher alles, was er geschrieben hat, außerordentlich gut gefallen hat. So auch die Messe-Präsentation seines jüngsten Buches Über Gottfried Benn. Illies rezitiert zwei seiner zehn absoluten Lieblingsgedichte von Benn teils-teils und ein Teil von Epilog. Es gelingt mir, trotz Buchmesse, das ganze Buch in einem Rutsch zu lesen.

Warum bin ich nicht ähnlich hingerissen von der Schönheit der Benn‘schen Gedichte wie Florian Illies? Der bittere, nicht so Benn-begeisterte Nachgeschmack lässt mich tiefer in Sachen Benn forschen.

Der Verlag preist dieses Buch u. a. auf seiner Website mit folgenden Worten an:

Bei Gottfried Benn kann es nie um reine Liebe gehen. Wer sich seit über zwei Jahrzehnten so intensiv mit Benn beschäftigt wie Florian Illies, der erlebt zahlreiche Enttäuschungen angesichts der politischen Verirrungen und der menschlichen Kälte des Autors – und doch wird er immer wieder gefangen genommen vom einzigartigen Klang der Benn’schen Verse.

Von Benns erklärter Untreue ist die Rede. »Gute Regie ist besser als Treue«, zitiert Florian Illies mit unverhohlener Bewunderung. Ist da eine Spur von Neid in der Stimme?

Die politische Unkorrektheit, will sagen zeitweilige Naziverherrlichung Benns bringt Illies zur Sprache. Von menschlicher Kälte spricht er. Aber die überdeutliche Frauenverachtung? Fällt die nur mir auf?

Gottfried Benn, so scheint mir, ist ein Dichter für Männer.

Männer, intelligente, intellektuelle Männer wie Florian Illies, verfallen seinem Bann. Dem Bann von Benn. Wortreich wundern sie sich, wohl wissend, dass ihnen die Antwort für immer verborgen bleiben wird, wie dieses äußerlich unattraktive Männchen die Frauen auf rätselhafte Weise für immer an sich band.

Die überirdisch verklärten, angeblich von erstaunlicher Zärtlichkeit strotzenden Verse Benns wirken auf mich, die weibliche Dichtung vorziehende Gedichteverschlingerin, unbeholfen, oft unausgegoren, verzweifelt in verschiedene Versmaße gepresst. Um ja nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich um kenntnisloses Gestümper eines Dichters, der sein Handwerk nicht studiert hat? Diesen von ihm in mehreren Interviews geäusserten Minderwertigkeitskomplex hat Benn dann doch nicht nötig (Auf YouTube nachzuhören).

Missverstehen Sie mich recht: Ich will keineswegs die Bedeutung Benns als einer der großen deutschen Lyriker des vergangenen Jahrhunderts, übrigens des ersten Büchnerpreisträgers, schmälern. Wenn man sich vorstellt, ein Mann zu sein und als solcher diese Verse eines anderen Mannes liest, wird man zweifellos von Bewunderung und bisweilen Neid erfüllt. Aber als Frau? Dass Benn ein unverblümter Frauenverachter war, traut sich niemand zu sagen. Oder fällt es keinem Mann wirklich auf?

Ich hatte es geahnt doch nicht gewusst: Der von Florian Illies vielleicht nicht vergötterte doch maßlos verehrte »Big Benn« verachtete Frauen, hielt sie für Gegenstände. So schrieb er an Astrid Claes:

Man liegt vor einer Frau nicht Tag und Nacht auf den Knien und murmelt zu ihr Gebete empor, eine Frau ist ein Gegenstand.

Die für Benns Geschmack zu kluge Astrid Claes war wohl die einzige, die sich seinen Verführungsversuchen erfolgreich widersetzte und ihn durchschaute.

Benn entblödet sich nicht zu schreiben:

Die nicht intellektuelle Frau ist ja viel reizvoller als die überkluge, die wickelt die dummen Männer viel eher um den Finger als es eine gelehrte kann. Männer wollen doch nicht am Gehirn von einer Frau berührt werden, sondern wo ganz anders.

Und zu Florian Illies zehn Lieblingsgedichten, die für ihn bleiben, gehört D-Zug, das er wohlweislich bei der Buchmessenpräsentation nicht deklamierte. Darin heißt es:

… eine Frau ist etwas für eine Nacht

Und wenn es schön war, noch für die nächste.

Warum denke ich unwillkürlich an den 68er Spruch:

Wer zweimal mit derselben pennt

Gehört schon zum Establishment!?

Am Tag nach der Buchmessepräsentation, so erzählte es Florian Illies, wolle er sich auf den Weg zu einer über 90-jährigen ehemaligen Patientin Benns machen, die ihn um ein signiertes Buch gebeten habe und ihn mit den Worten eingeladen habe: »Kommen Sie, damit ich Ihnen erzählen kann, welch schlechter Arzt Benn war!«

Mir bleibt nur zu hoffen, dass Florian Illies diesen Artikel liest und uns mitteilt, wie dieser Besuch verlaufen ist.

Barbara Fellgiebel