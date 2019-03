Fernsehkritik: Gottschalk liest? – Altherrenbräsigkeit lockt nicht zum Buch

Thomas Gottschalk war an diesem Dienstag auf der Titelseite der BILD-Zeitung. Nicht wegen seiner neuen Literatursendung »Gottschalk liest?«, sondern weil er sich von seiner Frau getrennt hat. Wir blicken jedoch nicht in die Boulevardpresse, sondern schauen uns im Bayerischen Fernsehen seine Literatursendung an. Endlich wissen wir, warum am Ende des Titels ein Fragezeichen steht.

Denn man konnte durchaus Zweifel daran hegen, ob Gottschalk die Bücher seiner Gäste wirklich gelesen hat. Autorin Sarah Kuttner ließ Gottschalk immer wieder auflaufen, indem sie Gottschalks schlechte Nacherzählung ihrer Bücher korrigierte. Betrunken sein ist etwas anderes als einen Kater haben: »Ganz andere Hausnummer!« Verstörend, wie er Kuttner mit den Protagonisten ihres Buches zu einer Gruppe zusammenfasste und von »ihr« in der zweiten Person Plural sprach, was auch die Autorin befremdete: »Wir nicht, aber die Protagonisten.«

Und auch Ferdinand von Schirach – den Gottschalk ungewöhnlicherweise siezte – schien Thomas Gottschalk nicht so ganz ernst zu nehmen. Gottschalk: »Sie sind auch lustig, auch wenn Sie ‘s nicht sein woll’n.«

Leider kann man Thomas Gottschalk in seiner Rolle als Literatur-Talker auch nicht ernst nehmen.

»Setzen wir das Moderatorenwesen in sein natürliches Umfeld, und es wird sich wohlfühlen und uns mit possierlichen Sprüchen erfreuen«, schien man sich beim Bayerischen Rundfunk gedacht zu haben. Gottschalk hat jahrelange Erfahrung damit, sich vor Publikum auf dem Sofa mit Gästen zu unterhalten, die gerade ein Buch oder einen Kinofilm bewerben müssen. »Der Spaß am Lesen kommt mit den Büchern, die man hingelegt bekommt«, fasst Gotsschalk die Literaturauswahl seiner Redaktion zusammen.

Also setzte man für »Gottschalk liest?« den Moderator mit seinen Gästen vor Publikum auf eine Sitzgruppe und ließ ihn plaudern – und nicht lesen.

Zunächst wurden die ausnahmslos schwarz gekleideten Autorinnen und Autoren einzeln wie in einer Schulprüfung abgefragt, nur dass hier der Lehrer nicht vorbereitet war. Neben schlechten und offenbar falschen Nacherzählungen der Buchinhalte, fragte Gottschalk die langweiligsten der Fragen, die man Autorinnen und Autoren stellen kann. Gottschalk nervte mit seinem »Ich-alter-Mann-bin-von-den-neuen-Büchern-erstaunt«-Habitus. Zweieinhalb Jahre, die man an einem Buch schreibe, das sei »viel Lebenszeit, die da draufgeht«, konstatiert Gottschalk, der viel Lebenszeit auf Show-Sofas verbracht hat. »Ich fand Wilhelm Busch lustig. Meine Kinder, die sagen: ›Gibt’s da nicht ’ne App dafür?‹«

Fein, dass Autorin Vea Kaiser diesen Allgemeinplatz alter Menschen vehement konterte: »Es gefällt mir gar nicht zu sagen: ›Alles geht den Bach runter!‹ Wer jüngere Kinder kennt, der weiß, dass die diese Megawälzer verschlingen.«

Als Gottschalks Sendung im Dezember angekündigt wurde, da gab es auch hier in den Kommentaren sofort negative Stimmen, ob man den keinen Besseren für so eine Sendung finden könne.

Das ist reine Vorverurteilung, man muss schließlich die Sendung erst gesehen haben. Warum sollte Gottschalk nicht auch mal eine Literatursendung moderieren? Vielleicht begeistert er mit seiner naiven Frageart doch ein paar Menschen für Bücher.

Jetzt, nach der Sendung, kennen wir die Antwort: Nein.

Es wird leider nicht automatisch eine Literatursendung daraus, wenn man Gottschalk mit Autorinnen und Autoren auf eine Sitzgruppe setzt. Sein »Wetten, dass …?«-Elan ist längst dahin, seine Altherrenbräsigkeit lockt niemand zum Buch.

Es ist eine Stunde Lebenszeit, die dabei draufgegangen ist.

Wolfgang Tischer

