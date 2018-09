Das literaturcafe.de gehört zur literarischen Allgemeinbildung

Mit dem selbstironischen Anhang »… für Dummies« ist die Ratgeberreihe aus dem Wiley Verlag eine der erfolgreichsten. Jetzt gibt es den Band »Allgemeinbildung deutsche Literatur für Dummies«. Zu den Dingen, die man auf diesem Gebiet unbedingt kennen sollte, zählt auch das literaturcafe.de.

Ursprünglich erklärten die »For Dummies«-Bücher Computerthemen so, dass sie auch von normalen Menschen zu verstehen sind. Die Bände richten sich also in keiner Weise an Dummköpfe, sondern an Menschen, die bei einem Thema kein Vor- oder Expertenwissen haben. Zwischenzeitlich behandelt die Ratgeberreihe mit dem markanten Cover-Gelb fast alle Themen, vom Mundharmonikaspielen bis zur Relativitätstheorie, von der Altersvorsorge bis zur spanischen Grammatik. Die deutschen Ausgaben erscheinen im Wiley Verlag.

Nun gibt es auch die »Allgemeinbildung deutsche Literatur für Dummies«. Die beiden Autoren Ulrich Kirstein und Tina Rausch haben auf rund 480 Seiten alles zusammengetragen, was man darüber wissen sollte. Das beginnt bei der Frage, was denn überhaupt (deutsche) Literatur ist und reicht vom Minnesang bis zu zeitgenössischen Texten und ihren Autorinnen und Autoren.

Ein abschließender Teil des Buches widmet sich den Top-Ten mit Listen wie »Zehn Romanformen – für jeden etwas« oder »Zehn Dichterinnen, die Sie gelesen haben sollten. Und schließlich: »Zehn Websites zur Orientierung«.

Hier findet sich u. a. der Perlentaucher, Fixpoetry, der Literaturport – und das literaturcafe.de. Ein kurzer zehnzeiliger Text beschreibt und charakterisiert das literaturcafe.de überaus treffend, und wir fühlen uns verstanden. Denn von dem Buch und der Ehre, im Top-Ten-Teil erwähnt zu sein, haben wir erst erfahren, als es schon in den Buchhandlungen war.

Jetzt haben wir es also schwarz auf weiß: Das literaturcafe.de zählt zur Allgemeinbildung im Bereich der deutschen Literatur. Darauf sind wir mächtig stolz!

Ulrich Kirstein, Tina Rausch: Allgemeinbildung deutsche Literatur für Dummies. Taschenbuch. 2018. Wiley-VCH. ISBN/EAN: 9783527712182. EUR 19,99 » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Ulrich Kirstein, Tina Rausch: Allgemeinbildung deutsche Literatur für Dummies. Kindle Edition. 2018. Wiley-VCH » Herunterladen bei amazon.de Anzeige