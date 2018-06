Büchermachen I: Von Schwarzen Schwänen und launischen Göttern

Jeden Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Zum Einstieg in diese erste Kolumne hole ich ein wenig aus: Als ich bei Fischer 1973 im Lektorat anfing, statt weiter als Journalist zu arbeiten, so vor allem, weil ich auf Bleibendes durch meine Arbeit hoffte anstelle der täglichen Nachrichten von gestern im Papierkorb. Außerdem ist »das Buch« das älteste, liebenswürdigste, freieste Medium der Welt. (Journalisten füllen den Freiraum zwischen den Anzeigen.) Keine Abhängigkeiten von Werbung, Gremien, Investoren. Das reizte mich. In der Zeitung und im Sender geht ganz vieles nicht schon gar nicht das Besondere, das Extrem. In Büchern geht alles!

Direkt oder indirekt habe ich seither einige tausend Bücher in unterschiedlichen Rollen »gemacht« – als Erfinder und Finder, als Lektor, Verleger und Agent – , wenig davon wurde »bleibend«. Denn aus den Fluten der Novitäten gibt es wenige, die auch nur einige Jahre, geschweige denn Jahrzehnte lieferbar bleiben. Meine Extreme waren »Das Kleine Arschloch«, das die Millionen verdiente, um »Die Andere Bibliothek« zu retten. Und das ist bezeichnend, weil ich mich immer sowohl im sogenannten Zeitgeist bewegte und da das Geld verdiente, um Langlebiges zu versuchen.

Hier im literaturcafe.de tauchte neulich – wie so oft – in den Kommentaren die Meinung auf, Verlage könnten mit ihrem Apparat und ihrer Kohle durch Marketing Bestseller quasi künstlich herstellen. So ein Quatsch. Georg Reuchlein, Programmchef in einem Dutzend Verlage von Randomhouse, sagte gerade in einem Interview zu seiner Pensionierung: »Bestseller sind schwarze Schwäne … – Ausnahmen, das Unvorhergesehene und Unvorhersehbare. Sie werden einem von den Göttern geschenkt – aber Götter sind launisch.«

Zum Beispiel: Lübbe bezahlte dem Agenten Meller 300.000 € Vorschuss für Timur Vernes »Er ist wieder da«. Kein anderer Verlag glaubte an dieses Buch. Der Autor und der Eichborn Verlag haben jeder damit viele Millionen verdient, es wurde in 46 Sprachen übersetzt. Unglaublich!

Eher normal ist, dass vielversprechende Autoren/Manuskripte in Auktionen gegenüber dem späteren Ergebnis maßlos überbezahlt werden. So ging es zum Beispiel mit dem großartigen Roman »Die letzte Welt« von Christoph Ransmayr in der Anderen Bibliothek. Verlage weltweit bezahlten sechsstellige Vorschüsse – und bluteten heftig. Nicht mal all diese in ihren Heimatländern führenden literarischen Häuser konnten irgendwo mit Marketing einen Bestseller draus machen; der Roman erwies sich als zu anspruchsvoll für einen ökonomischen Welterfolg. Weil Leser entscheiden. Was nichts daran ändert, dass der Autor zu den bedeutendsten deutschsprachigen Literaten gehört und all die Verlage stolz drauf sind, ihn im Programm zu haben.

Schwarze Schwäne? Von Anne Frank bis zum Kleinen Prinzen, vom Dinner for One, von dem der so liebenswürdige linke Verlag Nautilus lange lebte, bis zum Phänomen »Werner« – niemand hatte damit »gerechnet«. Aber es gibt auch andere Stories – als Verleger Keel nachts das Manuskript vom »Parfüm« gelesen hatte, schlug er es der Legende zufolge am Morgen seinem Partner auf den Kopf und sagte: »Das isses!« Es wurde einer der größten Welterfolge überhaupt.

»Die Ware Buch – von der Idee bis in die Hand des Lesers. Markt und Meinung, Macher und Methoden«, nannte ich ein Seminar, das ich einst ein paar mal im Hamburger Literaturhaus hielt. Das gibt wieder, was im Kern dieser Kolumne stehen soll. Ohne die so deutsche Trennung zwischen E und U mitzumachen, also dem Anspruchsvollen und dem Trivialen, weil ich – auch als Leser – beides mag.

Die Rede wird ausschließlich von den Gepflogenheiten im Publikumsverlag sein. Von den weiten Welten der Fachverlage und der Wissenschaft (der wissenschaftliche Springer ist einer der größten Verlagskonzerne der Welt) verstehe ich nix. Und es geht mir nicht um die Frage: Wie schreibt man? Dafür gibt’s Bücher und Seminare. Sondern um das Drumherum hinter den Kulissen. Von den tausenden Autoren mit eingeschickten Manuskripten bis hin zu den vielen Möchtegernschreibern, denen ich begegnet bin, hatten und haben die meisten keine Ahnung von den Wegen zur »Ware Buch«.

Genies brauchen nichts davon zu wissen. Aber die Handwerker unter den Autoren sollten doch eine ungefähre Ahnung haben vom Markt für ihr Produkt.

Vito von Eichborn

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verlies: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.