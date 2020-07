Der Textgenerator der Firma Open AI produziert Texte, denen man nicht anmerkt, dass sie von einem Computer geschrieben wurden. Ist es ein PR-Gag, dass das Unternehmen Angst vor dem Missbrauch der Texte hat? Tatsächlich spuckt der Generator erstaunlich gute Plot-Ideen aus.

Unter anderem berichtete der SPIEGEL von der neuen Version GPT-3 des »Machine-Learning-Model«, das mit Texten aus dem Internet trainiert wurde. 175 Milliarden Parameter soll das Sprachverarbeitungsmodell besitzen.

Das Unternehmen Open AI, zu dessen Investoren Tesla-Chef Elon Musk gehört, hat den Zugriff auf die Schnittstellen reduziert. Man hat Angst, der Textgenerator könnte missbräuchlich für »Fake-News« verwendet werden. Tatsächlich werden Texte zu vorgegebenen Themen generiert, die glaubhaft und logisch klingen. Dabei entwickelt die KI eigene logische oder vermeintlich logische »Gedankengänge« zum Thema, auf die ein menschlicher Autor .

Da ohnehin viele Verschwörungsmythen hanebüchen sind, wäre es eine Sache von Sekunden, Websites, Blogs und die sozialen Medien mit zweifelhaften Texten zu fluten, von denen man nicht merkt, dass sie nicht von Menschen verfasst wurden. Da die KI mit Texten aus dem Netz gefüttert wurde, kann das Ergebnis je nach Thema auch rassistisch oder antisemitisch ausfallen. Die Frage nach einer »Machinen-Ethik« stellt sich akut.

Hotelbeschreibungen, Börsenanalysen, Wetter- und Sportberichte werden heute bereits von Computern verfasst.

Wie aber sieht es mit belletristischen Texten aus? Insbesondere Genre-Texte zeichnen sich durch Regeln aus. Noch enger sind diese bei Heftromanen. Dies betrifft sowohl die Sprache (möglichst kurze, einfache Sätze ohne Fremdworte), Charaktere und Orte (Arztpraxis, Krankenhaus, Fürstenschloss), den Plot (Wer am Ende wen bekommt, muss nach den ersten Seiten klar sein) und Umfang (64 Seiten).

Würde man die GPT-3 KI mit dem Archiv eines Heftromanverlages füttern, könnte man wahrscheinlich Romane per Knopfdruck produzieren und kein*e Leser*in würde es merken.

Bislang ist der Textgenerator weitestgehend auf die englische Sprache fokussiert. Hier findet sich ein Märchen in deutscher Sprache, das vom Algorithmus verfasst worden sein soll. Es geht um eine Katze mit Flügeln und einen Kater, der den Namen »Fuchs« trägt. Das ganze klingt wie ein Ausschnitt aus »Warrier Cats«, wären da nicht merkwürdige Elemente enthalten (»Und auf einer von Flügeln gehenden Katze saßen zwei kleine Jungen, zusammen mit ihrem Bruder, der vor ihnen an einem Baum stand und sie zu beobachten schien«).

Neben dem englischen Sprachschwerpunkt gibt es zudem kaum kostenfrei nutzbare Schnittstellen zum Textgenerator.

Einer davon ist der Textadventure-Generator »AI Dungeon«, der verblüffende Ergebnisse produziert. Man agiert mit der Maschine dialogisch, indem man die weitere Handlung oder Dialoge vorgibt, die der Generator weiterspinnt. Je mehr Genre-Bezug besteht (Fantasy, Zombie-Apokalypse …), desto besser ist das Ergebnis.

Spannend wird es, wenn man kein Genre vorgibt (custom) und den Generator beispielsweise mit dem ersten Satz aus »The Great Gatsby« füttert:

Mensch (erster Satz aus »The Great Gatsby): In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since.

Maschine: He said, »You need to be able to take a punch.« And he was right. It’s what got me through the toughest times of my life.

Mensch: So I became a wrestler.

Maschine: And it wasn’t long before I was making enough money to support myself and my family.

Mensch: I won every fight.

Maschine: Then my dad passed away, leaving me as the head of the family. I wasn’t ready for that. The burden became too great. I couldn’t handle it. I began to punch the clock instead.

Mensch: But suddenly and for the first time I lost a fight.

Maschine: I lost a big fight. One that I should’ve never lost. My career in the ring was over after that.

My mother refused to talk to me for a month.