Benedict Wells: Die Geschichten in uns – Stellt dem Autor eure Fragen

Auch auf seiner Lesetour im Jahre 2021 las Wells (rechts am Tisch) und berichtete vom Autorendasein, zusammen mit dem Musiker Jacob Brass (Foto:Tischer)

Am 24. Juli 2024 erscheint »Die Geschichten in uns – Vom Schreiben und vom Leben« von Bendict Wells (»Hard Land«). Ein Lebens- und Schreibratgeber, inspiriert u. a. von Stephen Kings »Über das Schreiben«. Für einen Online-Workshop mit Benedict Wells sucht daher die Bürgerakademie Fragen an den Autor zum Schreiben und zum Leben als Schriftsteller.

»Nach zwanzig Jahren, in denen ich durchgehend an Geschichten gearbeitet hatte, sehnte ich mich nach einer Veränderung«, schreibt Bendict Wells am Anfang seines Ratgebers. Dass er sich vorstellen könne, im Leben auch noch einmal etwas ganz anderes zu machen, als Bücher zu schreiben, hat Wells bereits vor zwei Jahren in einem seiner seltenen Interview gesagt. Dafür hat er sich aber auch über drei Stunden mit Matze Hielscher vom Podcast »Hotel Matze« unterhalten. Die Fans seiner Bücher und Bestseller wie »Hard Land« und »Vom Ende der Einsamkeit« werden solche Sätze mit bedauern hören.

Und so erscheint jetzt kein neuer Roman, sondern eine Art Schreibratgeber, verknüpft mit autobiografischen Elementen, so wie es beispielsweise Stephen King in »Über das Schreiben« getan hat.

Parallel zu diesem Roman wird es auf der Website der Bürgerakademie eine Art Schreibworkshop mit Bendict Wells geben, so wie dies vor Jahren bereits sehr erfolgreich mit Doris Dörrie umgesetzt wurde.

Wells wird den Workshop nicht live und persönlich halten, am 8. Juli 2024 soll jedoch ein Video mit ihm aufgezeichnet werden, das dann für den Online-Kurs eingesetzt wird.

Daher ruft die Bürgerakademie dazu auf, Fragen an Bendict Wells zu stellen, die ihm dann wiederum im Video-Workshop gestellt werden. Zumindest die besten und interessantesten. Die Fragen möge man per Mail an benedict@correctiv.org stellen. Das Recherchenetzwerk Correctiv betreibt die Bürgerakademie.

Wer schon jetzt viele interessante und intime Einblicke ins Leben und das Schreiben von Benedict Wells erhalten will, dem sei das über dreistündige Gespräch im »Hotel Matze« empfohlen.

