Literarischer Mai: Denis Scheck und Wolfgang Tischer diskutieren in Eislingen

Wie liest man heute – und wozu eigentlich noch? Beim 6. Literarischen Mai in Eislingen an der Fils diskutieren am 11. Mai 2026 der Literaturkritiker Denis Scheck, Osiander-Geschäftsführer Heinrich Riethmüller, die Lyrikerin Doris Vogel, Bibliotheksfachstellenleiterin Kirsten Wieczorek und der Literatur- und KI-Experte Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über die Zukunft des Lesens.

Die Volkshochschule, die Stadtbücherei und die Lyrikerin Tina Stroheker veranstalten alle zwei Jahre den Literarischen Mai in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) – in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal. Das Motto in diesem Jahr lautet: »Tage des Lesens. Nachdenken über Lesen & Schreiben in unserer Zeit«.

Am Montag, 11. Mai 2026, steht eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle Eislingen auf dem Programm. Unter der Moderation der Publizistin Irene Ferchl diskutieren der ARD-Literaturkritiker Denis Scheck, Osiander-Geschäftsführer Heinrich Riethmüller, die Lyrikerin Doris Vogel, Bibliotheksfachstellenleiterin Kirsten Wieczorek und Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de über Lesen und Schreiben in einer Zeit von BookTok, KI und digitalem Erzählen.

Die »Tage des Lesens« finden vom 27. April bis 18. Mai 2026 statt, rund um den 10. Mai, dem Tag des Buches und des Gedenkens an die Bücherverbrennung 1933. Den Auftakt machte bereits am 27. April die Illustratorin Hanna Wenzel mit einem Live-Storyboarding zur Entstehung eines Buches. Am 30. April las die österreichische Autorin Monika Helfer aus »Der Bücherfreund« – Helfer wurde in diesem Jahr mit dem Literaturpreis Boccaccio ausgezeichnet. Den Abschluss bildet am 18. Mai die Eröffnung einer neuen Station des Eislinger Poetenwegs mit Gedichten zum Thema »Fremde und Heimat«.

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.vhs-eislingen.de oder telefonisch unter 07161/804-266. Der Eintritt zur Diskussion kostet 10,00 € /ermäßigt 8,- €