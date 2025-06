Bachmannpreis-Podcast 2025: Blick auf Preisverleihung und Gewinner

Wolfgang Tischer und Bozena Badura blicken in Klagenfurt unmittelbar nach der Preisverleihung auf die Gewinnerinnen und Gewinner des Bachmannpreises 2025. Sie sprechen mit dem zum beliebtesten Juror gewählten Thomas Strässle und ziehen ein Fazit der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.

Die Preisträger:innen 2025

Bachmannpreis: Natascha Gangl (AT) – »DA STA«

Deutschlandfunkpreis: Boris Schumatsky (DE) – »Kindheitsbenzin«

Kelag-Preis: Nora Osagiobare (CH) – »Daughter Issues«

3sat-Preis: Almut Tina Schmidt (DE) – »FAST EINE GESCHICHTE«

BKS-Publikumspreis: Natascha Gangl (AT) – »DA STA«

Carinthischer Sommer: Tara Meister (AT) – »Wagashu oder«

Themen der Folge

Es ist die letzte Folge des Bachmannpreis-Podcast und demnächst wird dieser Podcast wieder zum Podcast des literaturcafe.de.

Wolfgang Tischer und Bozena Badura sitzen im Garten des ORF und analysieren unmittelbar nach der Preisverleihung am Sonntag (29.06.2025), warum Natascha Gangls innovativer Text “DA STA” den Sieg verient davontrug – und es ganz gut war, dass der Ebenfalls großartige Text »Kindheitsbenzin« den Deutschlandfunkpreis erhalten hat. Die beiden freuen sich über Gangls Doppelsieg mit Bachmannpreis und Publikumspreis und diskutieren das bemerkenswerte Phänomen, dass vier der sechs Preisträger am letzten Lesetag gelesen haben.

Gespräch mit Thomas Strässle über die Jury-Arbeit

Ein weiteres Highlight der Folge ist das Interview mit Thomas Strässle, der in einer Online-Umfrage im literaturcafe.de zum beliebtesten Juror 2025 gewählt wurde. Der Literaturwissenschaftler spricht über seine präzise, textorientierte Juryarbeit und erklärt, warum Respekt vor den sich exponierenden Autoren für ihn zentral ist. Die von ihm eingeladene Autorin Nora Osagiobare gewann den 3sat-Preis.

Wolfgang und Bozena loben die verbesserte Dramaturgie des ORF bei der Preisverleihung und heben besonders Moderator Peter Fässlacher hervor, der die Jurydiskussionen treffend zusammenfasst und den Wettbewerb souverän moderiert hat.

Zum Abschluss blicken die beiden auf das kommende Doppeljubiläum 2026: 50 Jahre Bachmannpreis treffen auf Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag – ein Jahr, das ganz im Zeichen der Literatur stehen wird. Es lässt hoffen, dass zumindest 2026 noch alles bleibt, wie es war.

Erwähnte Links

Aufnahme

Datum: Sonntag, 29. Juni 2025, 13:00 Uhr

Ort: Ingeborg-Bachmann-Park (Garten des ORF), Klagenfurt

Anlass: Unmittelbar nach der Preisverleihung der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur

