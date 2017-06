John le Carré liest in Ihrem Kino um die Ecke

Der Thriller- und Agentenroman-Autor John le Carré stellt seinen neuesten Roman A Legacy of Spies in der Londoner Royal Festival Hall vor – und Kinozuschauer in ganz Europa können im Kino um die Ecke mit dabei sein.

Dass Opern oder Konzerte aus London oder New York live in deutsche Kinosäle übertragen werden, das kennt man. Am 7. September 2017 wird nun auch eine hochkarätige Lesung übertragen.

John le Carré ist Jahrgang 1931 und mittlerweile 85 Jahre alt. Viele seiner Thriller entstanden und spielten noch in der Zeit des Kalten Krieges. Der Spion, der aus der Kälte kam, Das Russlandhaus und Dame, König, As, Spion sind einige seiner bekanntesten Bücher. Sein Buch Der Nachtmanager erschien 1993 und wurde im vergangenen Jahr zeitlich angepasst von der BBC als Mini-Serie verfilmt. In vielen Kritiken wurden Vergleiche mit James Bond gezogen.

In seinem neuesten Roman A Legacy of Spies taucht mit John Smiley eine seiner alten Figuren wieder auf. Ein Abend mit George Smiley lautet daher die Buchpräsentation mit John le Carré in der Londoner Royal Festival Hall am 7. September 2017 um 20:45 Uhr (MESZ). Moderiert wird der Abend von Jon Snow, einem britischen Fernsehjournalisten.

Die Veranstaltung wird europaweit in ausgewählte Kinos übertragen. Die deutsche Buchausgabe wird unter dem Titel Das Vermächtnis der Spione am 13. Oktober 2017 im Ullstein Verlag erscheinen.

John le Carré wird sein Honorar für diesen Abend an »Ärzte ohne Grenzen« spenden. Auch die Produzenten der Kino-Liveübertragung spenden ihren Anteil an den Gewinnen der Veranstaltung an die Hilfsorganisation.

Tickets sind bei den teilnehmenden Kinos auf den üblichen Wegen erhältlich (Online über deren Websites oder an der Kinokasse). Der Hashtag für das Event lautet .

Link ins Web:

John le Carré: A Legacy of Spies: A Novel. Gebundene Ausgabe. Viking. ISBN/EAN: 9780735225114. EUR 24,99. Ersch.: 2017 » Bestellen bei Amazon.de