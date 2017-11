Don-Quijote-Lesung live von den Stuttgarter Buchwochen

Ursprünglich war geplant, dass auch die Übersetzerin Susanne Lange anwesend ist um über das Werk und ihre 2008 im Hanser Verlag erschienene Neuübersetzung zu sprechen. Leider musste sie ihre Reise nach Stuttgart kurzfristig absagen.

Lilian Wilfart und Wolfgang Tischer lasen am 9. November 2017 aus Susanne Langes herausragenden und preisgekrönten Neuübersetzung. Die Textstellen für die Lesung haben die beiden Sprecher zusammen mit der Übersetzerin ausgewählt. Natürlich durfte bei einer Don-Quijote-Lesung die berühmte Windmühlenszene nicht fehlen, doch zeigten zwei weitere Leseausschnitte das ganze sprachliche Können Cervantes‘. So gab es die herrlich deftige Szene in der Schenke und einen Dialog zwischen Sancho Panza und seiner Frau zu hören. Die Lesung dauerte rund eine Stunde und wurde live ins Internet übertragen.

Aus rechtlichen Gründen war die vollständige Lesung am 9. November 2017 nur live zu sehen. Als kleinen Ausschnitt sehen Sie hier die berühmte Windmühlenszene.

Don Quijote: Die Windmühlenszene – Lesung auf den Stuttgarter Buchwochen 2017

Unser besonderer Dank geht an den Hanser Verlag, für die freundliche Genehmigung der Live-Übertragung.

Miguel de Cervantes Saavedra: Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha – Neu übersetzt und herausgegeben von Susanne Lange. © Carl Hanser Verlag München 2008.



Miguel de Cervantes: Don Quijote von der Mancha 2 Bde. Gebundene Ausgabe. 2008. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783446230767. EUR 68,00 » Bestellen bei Amazon.de

Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote von der Mancha Teil I und II: Roman. Taschenbuch. 2016. dtv Verlagsgesellschaft. ISBN/EAN: 9783423144698. EUR 19,90 » Bestellen bei Amazon.de