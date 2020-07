Textkritik: Schwierig, ohne dem Kitsch anheim zu fallen

Abschied, Liebeskummer, Trauer, Tod: Nicht nur Schreibanfänger versuchen sich daran, große Gefühle in Texten zu be- und verarbeiten. Meist ist das Ergebnis kitschig und durchsetzt von Phrasen und verbrauchten Bildern. Wie in diesem Text, den sich Textkritiker Malte Bremer angesehen hat.

von Soma Y’Luz

Textart: Prosa

Bewertung: 2 von 5 Brillen

In den Himmel schauen, bis kein Lidschlag mehr folgt. Hören mit aller Kraft in den weiten Raum hinein, auf die Mahnungen, die Zeichen … Jeden Tag die langen Gespräche mit ihm. Noch ist er da. All die alten Rituale befolgen: das abgelegte Gold, die Knotenschnur, das Wasser aus dem Fluss zum Wasser in den Fluss, die Pomana … Nur verschleiert gehe ich auf die Straße. Eine Frau sagt: So etwas macht man heute nicht mehr. Ich schaue sie wortlos an und bin froh, dass ich mich nie um sowas gekümmert habe. Nichts soll mich ablenken von meinem Schmerz; kein einziges der Rituale werde ich auslassen. Und ich werde so traurig sein, wie ich es bin.

Gebete. So konzentriert wie noch nie in meinem Leben. Mich immer wieder beschwören mit diesem einen Mantra: »But today … I’ll kneel only to truth, follow only beauty and obey only love.« Nur jetzt nicht verraten, was uns Gesetz war in all den Jahren, trotz allem weiter gehen auf diesem Pfad. Auch wenn es Wüste ist, auch wenn der Wind nun eisig einsam um mich weht.

Immer wieder … in den unendlichen Raum der Nacht entgleiten und alle Sterne absuchen nach ihm. Manchmal ihn spüren, ganz nah, und weit um mich. Der ganze Weltraum spricht.

Tiefen Frieden in mir spüren. Schön war’s! denke ich. So un-gezähmt, und am Ende waren wir frei. Das war das eigentlich Besondere. Und der lange, lange Weg dahin … Nichts ausgelassen, auch die schmerzvollsten Krisen nicht, die zwischen uns beiden und die von jedem einzelnen dazu.

Wir haben uns ein Versprechen gegeben. Über allen Raum und alle Zeit hinweg. Wer wird mich dann führen? fragte er mich einmal, bevor er ging. Und ich antwortete: Wer wird mich daran erinnern, die Kochplatte auszuschalten? Ich lache in den Himmel hinein und zwinkere ihm zu.

Rückkehr an den alten Ort. Lanzarote. Da, wo alles begann, nicht nur unsere Liebe; auch wir, als Mensch, haben uns hier selbst noch einmal zur Welt gebracht. Wir drangen in die Vulkane ein, bis nichts mehr übrigblieb von uns.

Zwei Zeilen aus den Gedichten an ihn tauchen in mir auf: »… und entfachten das Feuer einer ganzen Insel …« und: »… wir errichteten uns Monumente der Stille …«. Unser Leben, nicht nur auf der Insel. Stille zu Feuer, Feuer zu Stille. Ewigkeit. Weit hinaus über die Zeit.

Als wir die Asche ins türkis-schäumende Meer geben, leuchtet mein ganzes Herz. Ich kann seine Freude spüren beim Eintauchen in die Gischt.

In den kalten Winternächten ist es, wann ich ihn vergebens suche. Ihn, und den Sinn ohne ihn. Vergebens. Das Herz rast bis zum Zerreißen. Kalter Entzug. Bis zum Balkon sind es nur wenige Schritte. In entscheidenden Momenten legt sich Dsor, die Katze, auf meine Brust und schaut mich durchdringend an. Wochen später stürzt sie sich an meiner statt vom Dach und bricht sich das Genick. Beim Sterben halte ich ihren kleinen Kopf in meiner Hand, und der Schmerz bricht mit Gewalt aus mir heraus. Dieses Mal muss ich nicht stärker sein als der, der stirbt. Ich weine sieben Tage lang, ohne ein einziges Mal zu unterbrechen.

Mittenrein in das heilsame Sortieren, Aufräumen, Briefe-Lesen dringt die Welt mit Wucht in mein geschütztes Leben ein; dreht sich einfach weiter, während ein Mensch den Atem aufgab.