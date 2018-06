von Jürgen Ambros

Eine glänzende Gabel:

Vier blinkende Zinken,

die zu stechen

versprechen,

um die leckeren Speisen

meinem Schlund zuzuweisen,

meinem Mund zuzuführen!

Ich möchte sie spüren

und kratze mit ihr

zu meinem Entzücken

ganz sanft meinen Rücken.

Das Kerzenlicht spiegelt

sich in ihren Flächen,

die griffigen Kanten

am gerundeten Griff,

gaben ihr einmal

den letzten Schliff.

Villeroy und Bloch

streichelt sie meine Lippen

und jeder Koch,

will an ihr nippen

träumt gierig von meinem Gabelschatz

und denkt:

»Bei mir wäre auch noch Platz!«

Doch nichts da,

die göttliche Gabel ist mein.

Ich wickle sie sanft in das Tischtuch hinein.

© 2017 by Jürgen Ambros . Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe - gleich welcher Art - verboten.

Fängt gut an, hat schrägen Humor – aber am Ende wird der durchaus brauchbare Anfang zerstört. Gerade so, als ob das lyrische Ich die Lust verloren hat. Man & frau kann aber durchaus daraus lernen, sofern frau & man das will.

Dieses Gedicht lässt sich problemlos in Abschnitte unterteilen. Das habe ich im Folgenden versucht. Dann sollte das Vermaß durchgehalten werden, sodass man & frau beim Lesen in einen Flow kommt. Störungen in diesem Flow sollten bewusst gesetzt werden, wenn es was ganz Besonderes gibt. Da gibt es offenbar einiges zu tun. Auch das habe ich versucht!

Auf geht’s!

Zunächst bemängele ich, dass bereits in der zweiten Zeile das Versmaß verändert wurde: Das zweisilbige Eine stört ungemein! Man könnte das Gedicht in eine Ode verwandeln, also in ein Loblied auf eine Gabel (was es ja im Grunde auch ist). Dann sähe die erste Strophe folgendermaßen aus:

Oh, glänzende Gabel!

Vier blinkende Zinken,

die Stechen versprechen,

um leckere Speisen

dem Schlund zuzuweisen,

dem Mund zuzuführen.

zurück

Bliebe es bei der Ode, ließe sich jetzt noch eins drauf setzen, indem das Lyrische Ich sich direkt an die Gabel wendet:

Ich möchte Dich spüren

und kratze mit Dir

zu meinem Entzücken

ganz sanft meinen Rücken.

Nach mit Dir entstünde eine Irritation, denn bislang endete jede Zeile unbetont! Hier fehlt jetzt eigentlich etwas – und genau das ist dann gewollt, denn Gabeln werden gemeinhin nicht zum Rückenkratzen verwendet. zurück

Das Kerzenlicht spiegelt

sich in ihren Flächen,

die griffigen Kanten

am gerundeten Griff

gaben ihr einmal

den letzten Schliff.

Hier beginnen inhaltliche Probleme: Wieso spiegelt sich das Kerzenlicht nur an den Flächen und nicht auch an den Kanten? Oder ist gemeint, dass die griffigen Kanten sich ebenfalls am gerundeten Griff spiegeln? Wieso spiegelt sich das lyrische Ich im Zeitalter der Selfies nicht selbst? Wie wäre es z. B. mit Folgendem:

Ich seh mich gespiegelt in

all Deinen Flächen,

sogar in den Kanten

entdecke ich … zurück

Jetzt bricht leider alles zusammen: Versmaß, Inhalt, Logik, Zusammenhang – sogar der Herstellername Villeroy & Boch, denn Erst Bloch ist sicher nicht gemeint! Da hilft nur eins: Komplett streichen! Und vielleicht ersetzen durch einen Ausruf vom lyrischen Ich:

»He! Finger weg! Das ist MEINE Gabel! Such Dir woanders eine!« zurück

© 2018 by Malte Bremer. Unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe - gleich welcher Art - verboten.