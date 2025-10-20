»Stiller« im Kino: Wir verlosen Bücher und Kinotickets

Der Roman »Stiller« von Max Frisch erschien 1954 im Suhrkamp Verlag, wurde millionenfach verkauft, in 34 Sprachen übersetzt – aber nie verfilmt. Bis jetzt. Am 30. Oktober 2025 kommt die erste Verfilmung in die Lichtspielhäuser. Wir verlosen zum Kinostart zwei Gewinnpakete mit Buch und je 2 Kinotickets.

Max Frischs Roman »Stiller« war der Durchbruch des Schweizer Autors als Romanschriftsteller.

Die Geschichte: Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller. White bestreitet vehement, Stiller zu sein (»Ich bin nicht Stiller!«). Doch wer ist er wirklich? Der Roman gilt als Meisterwerk über Identität, Selbstfindung und die Frage, ob ein Mensch sich je wirklich ändern kann.

Unter der Regie von Stefan Haupt (»Zwingli«, »Der Kreis«) sind in der Verfilmung neben Albrecht Schuch und Paula Beer auch Max Simonischek, Marie Leuenberger, Stefan Kurt und Sven Schelker zu sehen.

Stiller. Deutschland, Schweiz 2025. Mit Albrecht Schuch, Paula Beer, Max Simonischek, Marie Leuenberger, Stefan Kurt, Sven Schelker. Drehbuch: Stefan Haupt, Alex Buresch. Regie: Stefan Haupt. Basierend auf dem Roman »Stiller« von Max Frisch. Eine C-FILMS AG/Walker+Worm Film-Produktion in Koproduktion mit STUDIOCANAL, SRF, Bayerischer Rundfunk. Laufzeit: 99 Min. FSK: 12. Kinostart: 30.10.2025.

Stiller: Gewinnen Sie Buch und Kinotickets

Zum Kinostart von Stiller am 30. Oktober 2025 verlosen wir zwei Gewinnpakete mit Buch und je 2 Kinotickets. Das Buch ist im Suhrkamp Verlag erschienen.

Einsendeschluss ist der 1. November 2025. Bitte geben Sie Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Wer sind Sie wirklich – oder wer möchten Sie sein? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.