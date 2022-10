Schreibzeug live! – Stellt uns am Sonntag um 17 Uhr eure Fragen rund ums Schreiben

Am Sonntag, 30.10.2022 um 17 Uhr nehmen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer die nächste Folge des Schreibzeug-Podcasts diesmal live auf und sie beantworten eure Fragen auf YouTube. Fragt, was ihr schon immer übers Schreiben, Veröffentlichen und über Bücher wissen wolltet – im Chat oder vorab per Mail – und seid live dabei!

Zum ersten Mal seit Bestehen des Schreibzeug-Podcasts werden sich die beiden Podcaster persönlich gegenübersitzen. Der Mitschnitt der Live-Veranstaltung wird dann am Sonntag darauf (06.11.2022) im Schreibzeug-Podcast zu hören sein. Hier ist der YouTube-Link für die Live-Show.

Link zum Live-Aufnahme am 30. Oktober 2022 bei YouTube







Schreibzeug-Podcast LIVE! – Wir beantworten eure Fragen zum Thema Schreiben und Veröffentlichen





Über »Schreibzeug. Der Podcast für alle, die schreiben – oder auch nicht!«

Diana Hillebrand (Schriftstellerin) und Wolfgang Tischer (Literaturkritiker) reden in ihrem Podcast über das Schreiben und geben Tipps. Es geht um Schreibtechniken, Bücher, Veröffentlichungen, die Buchbranche und über das Reichsein.

Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft und gemeinsame Auftritte auf Buchmessen und in Schreib-Workshops.

Es gibt viel zu erzählen aus der schreibenden Welt.

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.

Podcast abonnieren bei:

RSS-Feed | Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts | Deezer | Pocket Casts | Overcast | Podcast Addict

Link zum Schreibzeug-Podcast: