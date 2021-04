Podcast: Moritz Heger über seinen Roman »Aus der Mitte des Sees«

Seit 16 Jahren lebt Lukas als Mönch in einem Benediktinerkloster. Doch dann geschehen Dinge, sie seine einst getroffene Entscheidung ins Wanken bringen. Moritz Heger hat einen Roman über das Leben im Kloster und das Schwimmen im Wasser geschrieben. Was fasziniert den Autor und was fasziniert die Menschen – trotz allgemeiner Kirchenskepsis – auch heute noch am Kosterleben? Und wie entscheidet sich Lukas?

Zusammen mit seinem Freund aus Kindheits- und Jugendtagen ist Lukas einst ins Kloster gegangen. Doch dann verlässt ihn sein Freund. Er zieht nach Berlin, hat Frau und Kind. Ein Verrat an der gemeinsamen Entscheidung? Lukas ist fast 40, als »Gastbruder« ist er für die Betreuung der weltlichen Gäste zuständig, die eine Auszeit im Kloster nehmen. Lukas selbst sucht sich seine Auszeiten im nahe gelegenen Badesee. Doch dann kommt »aus der Mitte des Sees« eine Frau, eine Schauspielerin zu ihm an den Steg geschwommen.

In einer leicht wirkenden und lyrischen Sprache erzählt Moritz Heger über einen kurzen Zeitraum des Klosterlebens, der Lukas viele Entscheidungen abverlangt. Lebensentscheidungen.

Moritz Heger hat seinen ersten Roman »In den Schnee« 2008 im Verlag Jung und Jung veröffentlicht. »Aus der Mitte des Sees« ist sein erstes Buch im Diogenes Verlag.

Im Podcast des literaturcafe.de blicken Moritz Heger und Wolfgang Tischer gemeinsam auf den Roman »Aus der Mitte des Sees«, seine Figuren, seine Sprache, seine Konstruktion und die Frage, was die Figur eines Mönches auch heute noch für uns so interessant macht, selbst wenn man mit der (katholischen) Kirche nichts am Hut haben sollte. Zudem liest Moritz Heger einen Ausschnitt aus seinem Werk. Und ganz am Schluss steht ein Buchtipp: »Florida« von Lauren Groff.

